UBS pourrait supprimer plus de la moitié des effectifs de Credit Suisse

Le nouveau géant bancaire serait sur le point de subir une sévère cure d’amaigrissement. Quinze jours après avoir officiellement absorbé Credit Suisse, UBS envisage, selon des informations de Bloomberg, de donner congés à plus de la moitié des salariés de son ex-rivale.

Le processus débuterait dès le mois prochain et se déroulerait en trois étapes, toujours d’après l’agence de presse financière. Presque toutes les activités de Credit Suisse seraient «en risque» mais les banquiers, fonctions support et traders de la banque d’investissement à Londres, New York et dans certaines zones en Asie apparaissent particulièrement concernés.

35.000 personnes

Au global, près de 30% des effectifs du nouvel ensemble seraient supprimés, soit environ 35.000 personnes sur 120.000.

UBS a bouclé la reprise de Credit Suisse le 12 juin dernier pour 3 milliards de francs suisses afin d’éviter un effondrement de l’établissement affecté par les scandales. Credit suisse subissait une perte de confiance de la part de ses clients.

D’après des chiffres de Morningstar cités par l’agence américaine, le rachat par UBS n’a d’ailleurs pas permis d’enrayer l’hémorragie. La gestion d’actifs de Credit Suisse aurait subi 6 milliards de dollars de retraits entre début avril et le 22 juin dernier.

A la Bourse suisse, l’action UBS était stable mercredi en fin de matinée en réaction à ces informations. Elle progresse de 2% depuis le début de l’année.

