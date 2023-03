Santander lance une opération séduction auprès de ses actionnaires

Voici une nouvelle, qui, si elle était attendue, devrait faire plaisir aux actionnaires. Dans le cadre d’une journée aux investisseurs le 28 février à Londres, le numéro deux bancaire européen Santander a annoncé son intention de reverser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires au cours des trois prochaines années, contre 40 % actuellement.

«Nous entrons dans une nouvelle phase de création de valeur pour les actionnaires» a ainsi souligné Ana Botin, présidente de Santander, «et pour la première fois, notre objectif est de délivrer une TNAV (valeur de l’actif net tangible) à deux chiffres par action. Nous continuerons à verser des dividendes répartis à parts égales entre les liquidités et les rachats d’action». La dirigeante a aussi tenu à souligner «qu’aux prix actuels, l’ensemble du conseil d’administration considère les rachats comme un moyen très efficace de générer de la valeur pour les actionnaires».

Rachats d’actions

Pour 2022, le dividende total en numéraires pour 2022 passera à 0,1178 euro par action, en hausse de 18 % sur un an, selon le groupe bancaire qui a également annoncé un programme de rachat d’actions supplémentaire de 921 millions d’euros.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2023-2025, la banque, qui a enregistré l’an dernier le bénéfice le plus élevé de son histoire, souhaite augmenter sa base de clients de 40 millions pour atteindre 200 millions. Cet objectif devrait ainsi permettre au numéro un espagnol d’augmenter ses recettes entre 7 et 8 % par an en moyenne, aidé par un resserrement des liens entre ses activités internationales et ses différents réseaux.

Le prêteur compte aussi sur la hausse des taux d’intérêts pour accroître sa rentabilité (ROTE) dans une fourchette comprise entre 15 et 17 % sur la période de trois ans, comparé à 13,4 % en 2022. Le continent européen est au centre des ambitions de la banque qui envisage d’y générer un ROTE de 15 % d’ici 2025, comparé à 9,28 % fin 2022 : «L’Espagne est le pays qui, selon nous, présente le plus grand nombre d’opportunités pour améliorer la rentabilité et l’efficacité» a signalé Héctor Grisi, directeur général de Santander, signalant l’importance de l’accélération du plan d’automatisation et de simplification «One Transformation» pour y parvenir.

Métiers choisis aux Etats-Unis

D’ici trois ans, le continent européen devrait ainsi contribuer à hauteur de quelque 40 % des bénéfices sous-jacents du groupe comparé à 33 % aujourd’hui. Aux Etats-Unis, son second marché, la banque souhaite désormais se concentrer sur des segments d’activité plus lucratifs – le crédit à la consommation, la banque commerciale, la banque de financement et d’investissement (BFI) et la gestion de fortune - après sa sortie récente des prêts immobiliers. «Nous ne sommes pas et nous n’avons pas l’intention d’être une banque universelle aux Etats-Unis» a ainsi martelé Héctor Grisi.

En Amérique du Sud, qui représente 31% des bénéfices de la banque, Santander vise un Rote de 19 %. Par secteur d’activités, la banque attend aussi beaucoup de ses activités de BFI, de gestion de fortune et d’assurance, de ses opérations de financement automobile ainsi que de PagoNxt, sa plateforme de paiement : à l’horizon 2025, la contribution de ces activités devra représenter plus de 40 % des revenus totaux du groupe et plus de 50 % de ses commissions totales. L’an dernier, elles avaient généré plus de 30 % des revenus et 50 % des bénéfices. «La BFI est une pièce importante du puzzle» a confirmé Hector Grisi. A la Bourse de Madrid, l’action Santander clôturait hier en hausse de 4,79 %.