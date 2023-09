Santander et Mapfre se lancent dans les hypothèques inversées

La combinaison de la hausse des taux, du vieillissement de la population et du gel des transactions immobilières donnent des idées aux acteurs financiers. Le numéro un de la banque espagnole Santander et l’assureur Mapfre vont pouvoir démarrer la commercialisation des hypothèques inversées d’ici à la fin de cette année après avoir obtenu le feu vert du Ministère de l’économie en début de semaine. Les deux entreprises espagnoles avaient annoncé leur intention de créer une société conjointe à parts égales (50/50) en février 2022 afin de commercialiser ce produit uniquement au travers de leurs réseaux respectifs, forts de 6.000 points de vente au total en Espagne.

Cette filiale commune, qui a débuté son activité avec un capital de 5 millions d’euros, a reçu durant l’été une injection de capital supplémentaire de 8 millions d’euros, selon le quotidien économique Expansion.

Les deux géants n’en sont pas à leur première initiative commune. En 2019, Santander et Mapfre avaient noué un accord de distribution dans l’assurance commerciale et automobile, et l’assurance de responsabilité civile (Santander Mapfre Seguros y Reaseguros).

Au travers de Santander Mapfre Hipoteca Inversa, elles renforcent leur collaboration et entendent bien s’imposer en Espagne comme les fers de lance de l’hypothèque inversée, un produit financier conçu pour permettre aux personnes de plus de 65 ans d’obtenir un complément de revenu grâce à leur logement, sans en perdre la propriété ni le droit d’usage.

A lire aussi:

Très répandue au Royaume-uni

A la différence d’un prêt hypothécaire traditionnel, les emprunteurs n’effectuent pas de remboursements mensuels dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé : «ce produit est surtout populaire au Royaume-Uni, où il s’est développé au cours des trente dernières années, principalement à l’initiative d’assureurs ou d’institutions spécialisées», explique Ketan Thaker, responsable des RMBS et covered bonds en Europe chez DBRS Morningstar. «L’hypothèque inversée permet à l’emprunteur de ne rembourser le montant emprunté et les intérêts accumulés qu’au moment où il quitte son domicile, généralement sur la base de la vente du bien immobilier».

Pour l’heure, les informations sur le produit n’ont pas encore été communiquées. «En général, les hypothèques inversées ont des taux d’intérêt plus élevés que les hypothèques traditionnelles », poursuit Ketan Thaker, «ce sont des produits proposés par des spécialistes et il y a moins de concurrence ». Dans l’intervalle, les ambitions sont déjà fortes : Santander Mapfre Hipoteca Inversa, envisage de dégager ses premiers profits sur un horizon de trois ans, en 2026.

A lire aussi: