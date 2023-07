Pour assurer l’avenir de Cetelem, BNP Paribas mise sur l’automobile

BNP Paribas Personal Finance continue sa mue. La filiale de crédit à la consommation de la banque française, connue sous la marque Cetelem, connaît quelques difficultés du fait de la remontée trop rapide des taux. Outre un plan de départs volontaires, qui doit conduire à la suppression de 921 postes en France, et la cession de ses activités en dehors de la zone euro, BNP Paribas veut rééquilibrer le mix produits de sa filiale pour redresser sa rentabilité.

«BNP Paribas Personal Finance vit des cycles. C’est un métier qui s’adapte et qui a un grand avenir au sein du groupe», commentait le directeur général du groupe, Jean-Laurent Bonnafé, lors de la présentation des résultats annuels. Un avenir qui s’écrira dans le domaine de la mobilité, a décidé BNP Paribas, qui en fait un axe majeur de son plan stratégique Growth Technology Sustainability (GTS). A horizon 2025, l’automobile devrait représenter 50% des encours de sa filiale Personal Finance, contre 36% aujourd’hui.



Croissance des encours

La banque mise, pour cela, sur le renforcement de ses partenariats dans le crédit automobile. Son partenariat avec Stellantis pour ses ventes de véhicules en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni doit lui permettre d’engranger 6 milliards d’euros d’encours supplémentaires. Dans le cadre de sa joint-venture avec Jaguar Land Rover, BNP Paribas Personal Finance vise 3 milliards d’euros d’encours supplémentaires en 2025. Une stratégie complétée, ce 10 juillet, par l’annonce d’un partenariat avec le concessionnaire automobile multimarque indépendant Qarson.

BNP Paribas Personal Finance proposera au distributeur français, qui vend 500 véhicules neufs ou d’occasion par mois en moyenne, «un parcours client sans couture et 100% digital, que ce soit pour des financements traditionnels tels que le crédit, de la location ou des abonnements», précise la banque dans un communiqué. Le partenariat prend la forme d’une captive via laquelle BNP Paribas Personal Finance opérera en marque blanche sous la marque Qarson Financial Services. «Ce nouveau partenariat s’inscrit dans notre volonté d’élargir notre collaboration avec des acteurs automobiles en croissance», commente Christophe Michaëli, responsable de la direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance.



Une rentabilité plus élevée

Alors que le crédit à la consommation souffre de l’écrasement des marges, mais aussi des difficultés croissantes des ménages, Cetelem a déjà augmenté la part de l’automobile dans son mix produits. Les crédits automobiles représentent 36% du portefeuille à fin 2022, contre 20% à fin 2016. Dans le même temps, les prêts personnels ont reculé de 51% à 42%, et l’activité de cartes de crédit, de 18% à 11%.

Le crédit automobile, sécurisé par les véhicules, présente l’avantage d’un coût du risque plus bas : 45 points de base (pb), contre 190 pb pour les prêts personnels et 345 pb pour le crédit associé aux cartes. BNP Paribas vise à contenir le coût du risque de sa filiale à 125 pb en 2025. L’élargissement des partenariats et la croissance de l’activité automobile vise aussi à soutenir la rentabilité de la filiale. Sur le crédit auto et la LOA, la rentabilité des fonds propres (RONE) peut atteindre 20%. Selon des sources syndicales, la banque devrait, dans le même temps, abandonner certaines activités moins lucratives, comme le regroupement de crédits et l’expertise automobile.

