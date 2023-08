Philippe Heim quitte la présidence de La Banque Postale

Coup de théâtre. Après seulement trois ans à ce poste, Philippe Heim quitte la présidence du directoire de La Banque Postale, annonce la filiale de La Poste dans un communiqué ce mercredi 2 août. L’énarque, qui avait quitté en 2020 la Société Générale où il avait effectué une grande partie de sa carrière privée -, va « se consacrer à de nouveaux projets de développement dans la finance responsable », précise le communiqué. L’annonce de sa démission intervient après la présentation des résultats semestriels du groupe, devenu un bancassureur complet depuis son rapprochement avec CNP Assurances.

Le conseil de surveillance de La Banque Postale nommera dans les prochaines semaines la personne qui succèdera à Philippe Heim. Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, membre du directoire de La Banque Postale, assurera l’intérim du président du directoire pendant l’intervalle.

A la tête de La Banque Postale, Philippe Heim a supervisé le rachat de CNP, clef dans la formation du grand pôle financier public, ainsi que le rachat de la Financière de l’Echiquier dans la gestion d’actifs et le déploiement de Louvre Banque Privée auprès de la clientèle patrimoniale. Il a également œuvré pour renforcer l’engagement de La Banque Postale dans la finance durable avec notamment le lancement de crédits à la consommation et de crédits immobiliers à impact.

Diplômé de Sciences Po Paris, l’ENA et l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), Philippe Heim a débuté sa carrière en 1997 à Bercy où il fut notamment conseiller de Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Il avait ensuite rejoint la Société Générale en 2007 où il fut directeur de la stratégie du groupe, directeur financier du groupe puis directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail à l’international, Services Financiers & Assurance. Il avait rejoint La Banque Postale en septembre 2020 comme président du directoire et directeur général adjoint du Groupe La Poste.