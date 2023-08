CNP Assurances tire les résultats de La Banque Postale

La Banque Postale tire les fruits de son modèle de bancassureur intégré. La filiale de la Poste a bénéficié des bons résultats de sa filiale CNP Assurancesau cours du premier semestre. Alors que la banque de détail dans l’Hexagone est sous pression, les revenus de l’assurance, portés notamment par l’amélioration des conditions sur les marchés actions, ont tiré le produit net bancaire sur les six premiers mois. Celui-ci s’établit à 3,8 milliards d’euros en progression de 23,1%.

Reflétant l’activité de CNP Assurances en Italie et en Amérique Latine, la part du PNB réalisée à l’international progresse à 15%, contre 13% au premier semestre 2022. Le résultat net part du groupe de La Banque Postale est en hausse de 44%, à 580 millions d’euros.

La bancassurance en France a souffert du ralentissement de la production de crédit immobilier (-24,7% à 5 milliards d’euros) et de la baisse de la marge nette d’intérêt (-20%) sous l’effet du renchérissement de l’épargne réglementée et du taux d’usure qui a fait pression sur les marges du crédit.



La bonne collecte en assurance vie

C’est donc l’activité d’assurance, et plus particulièrement la bonne collecte en assurance-vie dopée par les offres commerciales offensives de CNP en unités de compte, qui a tiré l’activité du pôle. Le PNB de la bancassurance en France augmente de 25% à 2,9 milliards d’euros et son bénéfice net a été multiplié par 2,3 à 353 millions d’euros.

Malgré une collecte en baisse sur l’assurance vie en Italie, le PNB de la bancassurance à l’international progresse de près de la moitié, à 656 millions d’euros, grâce aux effets de marché favorables sur les taux et les actions.

La banque de financement et d’investissement, qui représente 11% de l’activité du groupe, a souffert d’un contexte de marché moins favorable et d’un repli de la production de crédits au secteur public local (collectivités et hôpitaux) auquel La Banque Postale est particulièrement exposée. Son PNB recule de 13%, à 455 millions d’euros.

La stratégie patrimoniale du groupe, avec le repositionnement de BPE devenue Louvre Banque Privée en mai 2022, commence lentement à porter ses fruits. Les actifs sous gestion de Louvre Banque Privée s’élèvent à 17,1 milliards d’euros, en progression de 22,7 % par rapport au 30 juin 2022. La Banque Postale mise notamment sur les synergies avec CNP qui ont dopé la collecte en assurance-vie de son pôle privé. LBP AM, qui a bouclé l’acquisition de La Financière de l’Echiquier,a également vu ses actifs sous gestion progresser de 6,5%. Le PNB du pôle patrimonial et gestion d’actifs est en hausse de 7,6%.

Forte collecte de dépôts bancaires

Alors que la liquidité est devenue le nerf de la guerre dans le contexte de remontée rapide des taux, La Banque Postale a collecté davantage de dépôts. Les dépôts clients sont en progression à 210,4 milliards d’euros (+1,0 % sur un an), à 95% auprès de la clientèle retail. Cette collecte a conforté la liquidité de La Banque Postale, avec un ratio LCR de 153% bien au-dessus des exigences prudentielles.

Alors que la filiale de La Poste a été désignée par les récents stress tests de l’Autorité bancaire européenne comme le maillon faible en Europe en cas de chocs sévères sur l’économie et le prix des actifs, la banque tient à rassurer sur sa solvabilité. Tandis que la remontée des taux a bénéficié au ratio SCR de CNP Assurances, qui atteint un plus haut historique de 259%, La Banque Postale affiche un ratio de fonds propres durs CET 1 de 18,3% au 30 juin 2023, en hausse de 0,4 point par rapport au premier janvier 2023.

Le bancassureur indique avoir bénéficié de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 sur les passifs d’assurance en janvier 2023 qui a eu un impact positif de 3,2 points sur son ratio CET 1. Les récents stress tests, selon lesquels le ratio CET 1 de La Banque Postale pourrait tomber à 0% en cas de crise sévère, ne tenaient pas compte de ce changement comptable positif.

