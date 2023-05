Paolo Ribotta redevient directeur général de Zurich France

Zurich a trouvé son dirigeant pour la France. A la suite du départ de Florence Tondu-Mélique pour WTW France, l’assureur a déniché son remplaçant : il s’agit de Paolo Ribotta, qui a déjà occupé le poste de directeur général pour la France entre 2004 et 2011. Il fera partie de la direction générale de la France et de la «Leadership Team» de Zurich Group.

Il a travaillé pour Zurich entre 1997 et 2011, sept ans comme directeur général de Zurich France et sept autres comme responsable des activités d’entreprise de Zurich International en Italie. Chez Generali, il a été directeur général des activités Global Corporate & Commercial et de General Employee Benefit Solutions & Generali Global Health. Au cours de sa carrière, il a également occupé les postes de responsable mondial de la distribution et du réseau chez XL Insurance et de responsable de l’assurance des entreprises en Italie chez UAP International.

Paolo Ribotta rejoindra Zurich France en tant que directeur général le 15 mai 2023, et assumera le rôle de branch manager de Zurich Insurance plc (ZIP) pour la France à une date à venir, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Dans l’intervalle, Neil Freshwater, directeur général de Zurich Insurance plc, continuera d’assurer l’intérim de la direction de la branche ZIP pour la France.

