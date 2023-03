James Kohnstamm, vice-président, Miami Dade Beacon Council

Comment expliquez-vous la migration des hedge funds et des investisseurs institutionnels à Miami ?

En 2017, les entreprises du Nord-Est ou de Chicago ont commencé à ouvrir des bureaux à Miami pour des raisons fiscales. Mais pendant le Covid, le travail à distance a vraiment changé la dynamique et nous avons vu arriver un énorme afflux de personnes. Les premières firmes à suivre cette tendance ont été Blackstone, qui a ouvert un bureau en 2020, et Starwood Capital.

Miami est-elle une nouvelle place financière ?

Oui. Depuis deux ans, un flot de hedge funds et de sociétés d’investissement, comme Millennium, Apollo ou BlackRock, ont débarqué. Ces grandes sociétés ont embauché des centaines de personnes dans la finance et la technologie. Le bureau de Blackstone est leur site technologique, tout comme pour Millennium ou Citadel. Il y a une sorte de synergie ici entre la finance de Wall Street et les venture capitalists (VC) de la Silicon Valley, comme Atomic VC ou Founders Fund.

Comment les aidez-vous ?

Nous offrons des crédits d’impôt en fonction du nombre d’emplois et des investissements réalisés. Nous aidons les entreprises à accéder aux talents locaux et facilitons les programmes avec les universités. Nous essayons aussi de construire l’écosystème nécessaire avec les écoles et les communautés. En 2022, 57 entreprises ont déménagé à Miami, générant 8.000 emplois, et 145 entreprises sont dans le pipeline.