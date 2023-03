Nicolas Namias installe son nouveau directoire chez BPCE

Nommé président du directoire de BPCE fin 2022, Nicolas Namias nomme sa garde rapprochée. Le conseil de surveillance du groupe bancaire, qui rassemble les Caisses d’Epargne, les Banques Populaire et Natixis, a approuvé ce jeudi à l’unanimité la nomination d’un nouveau directoire pour une durée de quatre ans à compter du 3 février.

Nouvelle arrivante, Hélène Madar est nommée directrice générale banque de proximité et assurance, membre du directoire. Elle est actuellement directrice générale de la Banque Populaire du Nord. Elle remplace, dans ses nouvelles fonctions, Jérôme Terpereau, qui est nommé directeur général finance et membre du directoire. Ce dernier succède ainsi à Jean-François Lequoy qui fera valoir ses droits à la retraite le 1er mai prochain et reste au comité de direction générale jusqu’à cette date.

Béatrice Lafaurie, directrice générale ressources humaines et qui faisait déjà partie de l’instance de direction, est renouvelée dans ses fonctions.