Mizuho réalise son rêve américain en rachetant Greenhill

Les banques japonaises repassent à l’offensive à Wall Street. Pendant que Sumitomo Mitsui monte au capital de Jefferies, Mizuho a annoncé lundi 22 mai le rachat de la banque d’investissement Greenhill pour 550 millions de dollars (510 millions d’euros) dette comprise. Une opération qui doit lui permettre de faire un saut dans le conseil en fusions et acquisitions.

Fondée en 1996 par Robert Greenhill, un ex-dirigeant de Morgan Stanley et Smith Barney, Greenhill a été la première boutique de conseil en M&A à se coter en Bourse, huit ans plus tard. Elle a dégagé l’an dernier 258 millions de dollars de revenus, pour 50% aux Etats-Unis et 37% en Europe, au travers de 15 implantations dont un bureau à Paris.

La boutique apportera à Mizuho 370 employés et constituera le pôle de conseil en M&A et en restructuration de la banque nippone, à laquelle cette brique manquait. «Nous avons seulement commencé récemment à embaucher des banquiers M&A ces dernières années, a précisé Jerry Rizzieri, PDG de Mizuho Securities USA, dans un entretien à Bloomberg. Mizuho offre une gamme de produits comprenant de la dette, des actions, des marchés de capitaux, des dérivés, des taux, du trading et de la titrisation. La pièce manquante était le M&A.»

Pour réaliser son rêve, le numéro trois bancaire du Japon propose 15 dollars par action Greenhill. C’est plus du double du cours de clôture de l’action Greenhill à 6,8 dollars le 19 mai, mais seulement 8% de plus que son niveau de début février. Depuis, la boutique a pâti des turbulences autour des banques américaines et de résultats décevants, alors que le marché mondial du M&A tourne au ralenti.

Une dette à payer

Avant même le coup de frein de 2022, l’étoile de Greenhill avait pâli, comme le montre son cours de Bourse. Son meilleur exercice, en termes de chiffre d’affaires, remonte à 2018. La banque a perdu le mois dernier son équipe européenne tech-télécoms, débauchée par son compatriote Guggenheim. Surtout, le groupe faisait face à une échéance financière importante : un prêt de 272 millions de dollars à rembourser ou refinancer d’ici à avril 2024, et qui a conduit l’agence Moody’s à dégrader la note de la banque d’affaires fin mars à «B1». Un élément qui a dû peser dans la décision de s’adosser à un actionnaire disposant d’un gros bilan.

Mizuho compte écrire ce nouveau chapitre de l’histoire de Greenhill en conservant la marque et l’équipe dirigeante de la banque américaine. Reste à savoir si cet arrangement tiendra avec le temps dans un métier qui ne vaut que par les hommes et les femmes qui l’exercent. Choc des cultures oblige, on ne compte plus les exemples de boutiques dont la greffe n’a pas pris au sein de groupes bancaires intégrés. Sans parler du bilan mitigé des banques japonaises en matière de croissance externe.

