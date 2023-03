Les écarts de salaires subsistent

En 2020 en France, la rémunération des femmes était toujours inférieure de 15,8 % en moyenne à celle des hommes, selon Eurostat, un niveau au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (13 %) ou de l’Italie (4,2 %).

Le Royaume-Uni a rendu obligatoire, pour les entreprises employant plus de 250 personnes, la publication des écarts de salaires dès 2017. L’écart moyen global s’établissait à 14,9 % en avril 2022 (18,4 % en 2017), selon l’Office national de la statistique britannique, mais grimpait à 27,4 % dans les services financiers. Les écarts de salaires dans le secteur ont seulement été réduits de 3 points en quatre ans, selon PwC. En 2021, les 100 membres du Diversity Project, une initiative privée, se sont engagés, d’ici à 2026, à réduire d’un tiers ces écarts par rapport à leur niveau de 2019, et de 50 % d’ici à 2030.

En France, l’évolution de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, instauré en 2018 avec l’adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, témoigne d’un rattrapage progressif des salaires des femmes. Les 15 principales sociétés de gestion suivent, en moyenne, cette tendance.



Vigilance sur les bonus

Comgest, qui était au-dessous de la limite des 75 points, a ajusté sa politique salariale. « Au-delà du calcul de cet index, qui peut, en l’état actuel de la méthode, varier significativement d’une année sur l’autre, les femmes sont très bien représentées chez Comgest – au sein de notre organe de direction, le comité exécutif est composé de dix personnes dont quatre femmes – mais également dans notre organe de gouvernance, le ‘board of partners’, féminin à plus de 46 % », détaille Sébastien de Frouville, responsable relations investisseurs chez Comgest.

L’index de BNP Paribas AM affiche une baisse de 4 points par rapport à 2022. « Etant une entreprise internationale, il est vrai que nous raisonnons global et nous attachons à avoir les meilleurs collaborateurs et collaboratrices quelle que soit la localisation de leurs rôles. C’est pourquoi, par exemple, les femmes sur des postes de gérantes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ne sont pas prises en compte dans l’index France, ce qui peut affecter le calcul », explique Marion Azuelos, DRH de BNP Paribas AM. « Sur certains postes et en particulier à l’étranger, une femme peut être plus chère qu’un homme », précise-t-elle. Les politiques de bonus font l’objet d’une vigilance toute particulière. « Nous ne proratisons plus les bonus pendant les congés maternité. Nous réévaluons les salaires au retour des congés maternité depuis un certain temps, fait savoir Isabelle Senéterre, DRH groupe d’Amundi. Nous nous attaquons maintenant aux bonus avec des enveloppes post-campagne afin de réajuster des éventuels écarts injustifiés. »