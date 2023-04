Les banques rivalisent pour conquérir les nouveaux champs du financement automobile

C’est à Turin, berceau industriel du constructeur automobile Fiat, que la presse française et italienne a été convoquée ce mardi 4 avril pour assister à la naissance d’une nouvelle banque automobile. Crédit agricole auto bank fournira aux constructeurs et distributeurs de toutes marques dans 17 pays d’Europe et au Maroc des services de financement allant du crédit automobile traditionnel à la location courte, moyenne et longue durée. La banque mutualiste, qui distribue du crédit à la consommation en France sous la marque Sofinco, met la main sur le savoir-faire, les équipes de 1.900 salariés et le système informatique de FCA Bank, l’ancienne captive bancaire des marques Fiat et Chrysler dont elle était actionnaire à 50% depuis 2015.

Outre la formation d’un géant de l’industrie automobile Stellantis, la fusion entre PSA et Fiat Chrysler redessine le paysage du financement de la mobilité en Europe. Un marché très concentré, historiquement dominé par les banques françaises. En choisissant de s’allier à un seul partenaire financier par pays plutôt que par marque, Stellantis a fait disparaître ses captives : FCA Bank, co-détenue avec Crédit Agricole Consumer Finance, PSA Finance, sa co-entreprise avec Santander et Opel Vauxhall Finance, sa co-entreprise avec BNP Paribas Personal Finance.

La filiale de la banque de la rue d’Antin devient ainsi le partenaire exclusif de Stellantis pour toutes ses marques en Autriche, en Allemagne, et au Royaume-Uni. Actuellement à 10 milliards d’euros, ses encours devraient augmenter de 6 milliards d’euros dans ces deux derniers pays, qui représentent 40% des ventes de véhicules neufs en Europe.

Mais c’est pourtant Santander Consumer Finance, dont 65% de l’activité est réalisée sur le financement automobile, qui rafle les plus beaux marchés de Stellantis sur le continent. Elle devient son partenaire exclusif en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Les encours de crédit détenus grâce à sa seule alliance avec Stellantis devraient atteindre 40 milliards d’euros d’ici à 2026.

Un marché très rentable

L’opération permet aussi à la première banque espagnole d’élargir son empreinte géographique dans des marchés clés pour l’industrie automobile, alors que 37% de son activité de crédit auto (tous constructeurs, hors partenariat avec Stellantis) est à ce jour réalisée en Allemagne. Outre-Rhin, Santander comme BNP Paribas font face à un concurrent de taille : la puissante Volkswagen Bank, dont la rentabilité excède celle de Deutsche Bank. Avec 1,8 million de véhicules financés, elle est le premier acteur de la location avec option d’achat (LOA) en Europe.

Si les banques se bousculent autant sur ce marché, c’est parce qu’il s’avère très lucratif. Dans les trois pays où BNP Paribas Personal Finance opère avec Stellantis pour le financement des particuliers (crédit auto et LOA), le retour sur fonds propres (ROE) devrait atteindre 20%. En dépit du recul des ventes automobiles lors de la crise du Covid-19 et des difficultés sur les chaînes d’approvisionnement depuis la guerre en Ukraine, les acteurs bancaires continuent de croire au potentiel de croissance du financement automobile.

A moyen et long terme, il sera notamment tiré par l’électrification à marche forcée du parc dans l’Union européenne. Sauf rebondissement, en 2035, plus aucun véhicule neuf à moteur thermique (essence ou diesel) ne sera commercialisé dans les 27 Etats-membres. Les banques y voient l’opportunité de s’imposer comme des leaders de la mobilité. BNP Paribas Personal Finance estime que ses encours dédiés à l’automobile passeront de 36% aujourd’hui à 50% à horizon 2025. De même, Crédit Agricole Consumer Finance vise 50% de ses encours dédiés à la mobilité, un objectif déjà atteint grâce à ses différents partenariats avec Stellantis.

Le leasing, avenir de la consommation automobile

Une autre mutation, de taille, est à l’œuvre sur le marché automobile. « On est en train de passer d’un modèle basé sur la propriété du véhicule à un nouveau modèle basé sur l’usage », rappelle Philippe de Rovira, responsable du financement des ventes, des véhicules d’occasion et du réseau concessionnaire de Stellantis. Près d’un tiers des véhicules neufs en Europe sont ainsi financés aujourd’hui via du leasing, qu’il s’agisse de location avec option d’achat (LOA) ou de location longue durée (LLD).

Cette dernière reste, pour le moment, davantage prisée par les entreprises pour le financement de leurs flottes que les particuliers. Le potentiel de développement est important : 34% des entreprises en Europe et 49% en France déclarent vouloir recourir à la LLD dans les trois prochaines années si elles n’y ont pas déjà recours, selon le dernier baromètre annuel de la mobilité d’Arval, la filiale de BNP Paribas.

Les banques françaises ont investi très tôt ce champ prometteur. Créée en 1989 par la Compagnie bancaire, Arval est tombée dans l’escarcelle de BNP Paribas a la faveur du rapprochement des deux banques en 1999. La genèse d’ALD, aujourd’hui dans le giron de Société Générale, remonte à 1991. La banque rouge et noire veut même faire du leasing le « troisième pilier » de l’activité du groupe. Et elle se donne les moyens : en fusionnant avec le numéro un du marché Leaseplan, ALD formera un mastodonte à la tête d’une flotte de 3,3 millions de véhicules… loin devant Arval avec 1,6 million de véhicules financés dans le monde.

En s’alliant avec Stellantis au sein d’une co-entreprise dédiée à la LLD pour toutes les marques du constructeur dans 11 pays, le Crédit Agricole rattrape son retard en se dotant de son propre bras armé. Leasys, qui a fusionné avec Free to move la société de PSA, ambitionne à terme de se hisser sur le podium européen. «Nous souhaitons former un concurrent direct de ALD sur le continent», affirme Philippe de Rovira. Pour l’heure, avec 828 000 véhicules financés et un objectif d’un million en 2026, Leasys occupe la cinquième place sur le juteux marché du leasing.

