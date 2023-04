Les banques multiplient les innovations dans les paiements

Le paiement est sorti de la banalité. Cette activité, considérable puisqu’elle représente autour de 20% des revenus des banques, est en plein renouveau. La règlementation européenne a ouvert la concurrence et les nouvelles technologies apportent des capacités inédites par leur souplesse et leur rapidité. Les fintechs et les Big Tech ont gagné des parts de marché bien visibles, grignotant celles des banques. Or, si le paiement n’est pas l’activité la plus rémunératrice, c’est celle qui assure une relation étroite au quotidien et donc une part de la fidélité des clients, autant du côté des consommateurs que des entreprises qui encaissent les paiements. Après une phase de doute, les banques ont compris qu’elles devaient réagir et vite. Le paiement est entré dans les plans stratégiques bancaires.

Collaborer avec les fintechs

Cela se traduit par le renforcement des investissements technologiques sur les grandes plateformes existantes, comme Partecis (BNP, BPCE), Transactis (La Banque Postale, Société Générale) ou Crédit Agricole Payment Services, ou par la création de nouvelles plateformes, comme le New Payment Engine de BNP Paribas, une usine de traitement centralisée dédiée au virement instantané. «Parmi les grandes tendances, les banques prennent le mouvement vers le cloud qui leur permet d’accéder à des ressources en fonction de leurs besoins et de réduire les coûts, expose Yann Leclerc, responsable des activités «paiement» au sein de l’entité Services Financiers chez Capgemini. Elles intègrent également le standard ISO 20.022 qui enrichit les transactions avec des données permettant de faciliter la vie des entreprises. On voit aussi l’APIsation des plateformes de gestion des cartes afin d’offrir davantage de fonctionnalités aux clients. Et les établissements investissent aussi dans des fintechs pour acquérir de l’agilité et enrichir leur portefeuille de solutions. »

Le marché français de la carte est le plus important d’Europe continentale, cela contribue à maintenir la compétitivité des plateformes bancaires, qui gèrent d’énormes volumes de transactions.

En parallèle, les banques savent se rapprocher des fintechs qui leur apportent un avantage concurrentiel face aux Adyen, Stripe et autres acteurs du processing qui croissent à grande vitesse. Les banques s’activent pour offrir des cartes innovantes (cryptogramme dynamique, biométrie…), avec des fonctionnalités plus pratiques (activation et désactivation du sans contact…), un accès en temps réel aux transactions, et la dématérialisation des cartes dans des wallets (ApplePay, GooglePay, Paylib, Lyf, etc) ou dans des montres et autres objets connectés. De l’autre, elles reprennent la main sur l’offre aux commerçants de façon à proposer l’acceptation de divers moyens de paiements ainsi que l’acquisition des flux sur les comptes bancaires, ainsi que des services pour soutenir cette clientèle dans sa digitalisation, avec notamment des logiciels permettant d’agréger tous leurs flux de paiements, qu’ils soient réalisés en ligne ou en magasin, c’est le commerce unifié.

C’est ainsi que Crédit Agricole et Worldline ont annoncé récemment la création d’une co-entreprise qui commercialisera une offre complète (acceptation et acquisition) pour les commerçants. D’autres ont fait ce pas il y a plusieurs années déjà. Cette annonce arrive après celle du rachat de PayXpert par la Société Générale, en septembre dernier. «Nous souhaitons développer les solutions de e-commerce pour les clients professionnels, PME et grandes entreprises en France et en Europe, indique la banque. Cette acquisition permettra d’enrichir l’expérience de paiement en proposant des services parmi les plus complets et innovants du marché.»

Intégrateur de briques

D’autres ont pris ce type d’initiative plus tôt. BPCE, notamment, avec le rachat de Payplug et Dalenys (voir par ailleurs). Ou La Banque Postale qui a fondé eZyness, son propre établissement de paiement et de monnaie électronique, proposant aux entreprises l’émission de carte bancaire, une solution de marketplace, et qui travaille avec Docaposte, sa société sœur au sein du Groupe La Poste, présente sur l’acceptation. « Nous avons développé beaucoup de solutions de paiement en interne en combinant le savoir-faire de La Banque Postale, de sa filiale eZyness et d’autres acteurs du groupe comme Docaposte pour servir le pôle financier public avant de proposer notre offre en dehors du groupe, expliquent Régis Folbaum et Ana-Catalina Macaya-Vargas, respectivement directeur des paiements et directrice du transaction banking de La Banque Postale. Nous sommes devenus un structureur de briques servicielles et techniques capable d’accompagner de grands acteurs et de faire du sur-mesure.» La Banque Postale a même regagné le Printemps qui s’était laissé séduire par Adyen pendant quelques années.

De même, BNP Paribas a développé Axepta, une solution d’acceptation multicanale intégrant des services aux commerçants. Particularité de BNP, la banque revendique une ambition européenne, y compris dans le paiement. «Nous sommes la première banque européenne du cash management, indique Neil Pein, responsable de la transformation des paiements du groupe. Et notre PNB sur les paiements et les flux croît de 10 à 20% par an.» BNP a notamment gagné l’appel d’offre d’une chaîne de pubs au Royaume-Uni grâce à sa solution d’encaissement à table par QR code.

Le potentiel de l’initiation de virement

Bien sûr, toutes ces innovations sont possibles grâce à la collaboration avec de nombreuses fintechs. «Il est important pour les banques de nouer les bonnes alliances pour proposer davantage de valeur ajoutée, souligne Margaux Vignal, senior manager chez Bartle. Cela passe aussi par le rachat de fintechs pour disposer des bonnes technologies et pour anticiper la future règlementation de l’open banking.» Car si la carte est le premier moyen de paiement des Français, le virement instantané et l’initiation de virement ont fait leur apparition. Combinés, ces deux modes de règlement ouvrent des possibilités très intéressantes pour le e-commerce, mais aussi pour les ventes en magasin et surtout pour les paiements interentreprises.

Les banques françaises ont pris leur temps pour proposer le virement instantané et travaillent assez discrètement sur l’initiation de paiement. Mais l’engouement des clients peut être spectaculaire. La moitié des virements de BNP Paribas s’opèrent de façon instantanée, soit deux fois plus qu’il y a un an. La lenteur avec laquelle la France a adopté le SCT Inst tient à la fois à la peur de phagocyter la carte, très génératrice de revenus, et à l’attentisme à l’égard du projet European Payments Initiative. Celui-ci ayant repris du souffle, le déploiement plus large du virement instantané devrait les mobiliser davantage. Reste à régler la question du modèle économique alors qu’un règlement européen est annoncé, qui plafonnera le tarif au même niveau que le virement classique, autrement dit, très bas.

Plus de services

«Le challenge actuel est la bascule des paiements vers le virement instantané, estime Pierre Lahbabi, directeur services financiers de Sopra Steria. Les établissements ont besoin d’assurer la pérennité du modèle économique alors que le SCT Inst devient quasi gratuit. La rentabilité n’existera que si les commerçants acceptent de payer pour le service, donc pour une offre avec une réelle valeur ajoutée. L’enjeu est d’enrichir la proposition de valeur avec des services existants pour les cartes bancaires et de les intégrer à une offre de paiement instantané, avec par exemple de l’assurance ou du paiement fractionné. » Les réflexions sont en cours mais le sujet est complexe.

Le paiement fractionné, qui semblait si innovant depuis quelques années, constitue une autre grande tendance pour les banques. Il pourrait subir une petite pause avec la hausse des taux et le retour du risque de défaut. Les banques françaises connaissent bien le sujet depuis une trentaine d’années : Cofidis, Cetelem, Sofinco ou Cofinoga… ont imaginé le paiement en trois fois avec ou sans frais, avec des cartes multifonctions et des crédits revolving dès les années 1980. Aujourd’hui, deux acteurs se disputent encore le leadership, Floa (ex Banque Casino) détenue par BNP Paribas et Oney, co-entreprises de BPCE et du groupe Auchan, ainsi que quelques fintechs comme Klarna ou Paypal.

Les autres établissements de financement spécialisés testent des partenariats avec des fintechs, comme Algoan ou Younited, entre autres, et espèrent ainsi être en mesure d’offrir des facilités de paiement plus souples et plus sûres, en intégrant la vérification de la solvabilité du demandeur dans le parcours client, grâce à l’accès au compte bancaire. Une façon d’anticiper la conformité avec la directive sur le crédit à la consommation révisée et de protéger les clients du surendettement.

Un marché envié

L’innovation dans le paiement va de plus en plus vite, exigeant souplesse et agilité. Les banques françaises font face. Elles bénéficient de puissants leviers, selon Yann Leclerc : «un réseau de paiement national, le Groupement Cartes Bancaires, reconnu pour ses capacités d’innovation technologique et son rôle dans le bon fonctionnement du marché français, des industriels puissants comme Worldline, Thales ou Idemia qui sont aussi présents dans le reste du monde, un écosystème fintech intéressant et des retailers passionnés par l’expérience client en magasin ou en ligne. » Autant d’atouts pour garder les rênes d’un marché local qui attire des acteurs venus de loin.