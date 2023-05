Les banques françaises grimpent après la chute de First Republic

La panique créée par la faillite de Silicon Valley Bank ne s’est pour le moment pas répétée avec la chute de First Republic Bank.

De nouveau attaquée en Bourse la semaine dernière après la publication d’une fuite de dépôts de 100 milliards de dollars, la banque régionale américaine a fini par être saisie par les autorités puis cédée au géant JPMorgan suite à un appel d’offre.

Ce règlement express a eu peu de répercussions sur les valeurs bancaires en Bourse. A Wall Street, l’indice KBW US Bank a reculé de 1,8% lundi, avec des variations hétérogènes pour les principaux établissements américains : Goldman Sachs a perdu 0,8%, Morgan Stanley 2,3%, Bank of America 0,8% mais Citi a avancé de 0,4%, Wells Fargo de 1,6% et JPMorgan de 2,1%.

Les banques françaises grimpent

A Paris, les banques françaises ont ouvert dans le vert mardi, première séance de la semaine pour cause de 1er mai. Peu après 9h, BNP Paribas gagnait 1%, le Crédit Agricole 0,7% et la Société Générale 1,3%. Depuis le début de l’année, la banque verte grimpe de près de 13% et elle a peu ou prou retrouvé son cours d’avant la crise bancaire de mars. BNP Paribas monte de 10% en quatre mois et n’abandonne plus que 7% sur son niveau du 8 mars. La Société Générale est plus en retrait avec une perte de 6% depuis début janvier et un repli de 16% en deux mois.

Les discours de plusieurs dirigeants bancaires ont aidé à rassurer les marchés après la reprise de First Rebublic. Le PDG de JPMorgan a estimé que «cette partie de la crise était terminée». A l’occasion de la publication des résultats trimestriels de son groupe, le directeur général de HSBC, Noel Quinn, a de son côté indiqué «ne pas croire qu’une crise bancaire était à l’horizon», selon Reuters. Il n’anticipe pas non plus «d’impact négatif» du sauvetage de First Republic sur «ses activités».

Les dirigeants des banques françaises seront assurément interrogés sur le sujet lors de l’annonce de leurs comptes au cours des prochains jours. BNP Paribas ouvrira le bal ce mercredi 3 mai, suivi du Crédit Agricole le 10 mai et de la Société Générale deux jours plus tard.

A lire aussi: