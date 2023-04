Les banques espagnoles poursuivent leurs incursions dans le métavers

Bien moins en vue que l’intelligence artificielle (IA) en 2023, le métavers n’a peut-être pas dit son dernier mot. Du moins du point de vue espagnol. A quelques jours d’intervalle, BBVA et CaixaBank ont fait parler d’elles sur ce terrain. De quoi remettre sur le devant de la scène un secteur dont l’effervescence s’était quelque peu émoussée dernièrement, dans la banque et au-delà : Disney a récemment fermé son unité dédiée au développement de sa stratégie dans le métavers, tandis que Microsoft aussi a mis fin à AltspaceVR, une plateforme sociale en réalité virtuelle.

Dans leur exploration du métavers, les banques espagnoles poursuivent néanmoins des stratégies distinctes. Fin avril, CaixaBank a organisé des séances d’activités ludiques dans un métavers sur le thème des défis environnementaux, dans certains de ses points d’accueil en Espagne. Equipés d’un casque, les visiteurs ont ainsi la possibilité d’explorer trois mondes de réalité virtuelle – dans les forêts, les plages ou les océans – et de s’informer, via des missions, sur les enjeux de la protection de l’environnement : «C’est une approche très marketing, qui dérive de la nécessité pour les banques de montrer qu’elles œuvrent en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’ensemble des problématiques liées à l’écologie», tranche Manuel Romera, professeur de finance à l’IE University.

Face au soupçon de greenwashing, CaixaBank, qui n’en est pas à sa première incursion dans le métavers, préfère évoquer «une opportunité pour promouvoir des initiatives qui mettent en avant l’engagement de la banque pour l’environnement, l’innovation financière et la responsabilité sociale», selon un porte-parole.

Arguments financiers

A cette conception instrumentale du métavers, BBVA répond par une approche expérimentale. Le numéro deux de la banque en Espagne a ouvert une salle de réunion dans le métavers, via un accord avec l’entreprise Legendaryum, afin de mieux anticiper l’influence des environnements numériques immersifs sur le modèle de la relation à distance. «Nous devons comprendre les capacités de ces technologies, leurs éventuelles limites techniques, les risques et les opportunités, et comment améliorer la sécurité et la protection des utilisateurs», explique Iván Moreno, du département digital strategy and assets chez BBVA. Pour Manuel Romera, l’objectif à terme de BBVA est aussi de réduire les coûts. «L’organisation de réunions dans le métavers reste un moyen beaucoup moins onéreux que d’utiliser des locaux en centre-ville», explique-t-il.

Pour l’heure, les expériences de ces institutions financières sont encore limitées. «Le développement des activités transactionnelles dans le métavers bute encore sur la question des garanties personnelles et de l’identification de l’avatar, explique l’enseignant de l’IE. Ce n’est pas pour tout de suite que des activités financières réalisées dans le métavers pourront être redirigées dans la vie réelle.»