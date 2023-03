Le superviseur des banques et de l’assurance met l’accent sur les risques macroéconomiques

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière, ne chômera pas en 2023. Le superviseur financier a dévoilé mercredi ses priorités de supervision pour l’année et précisé qu’il « donne la priorité au suivi des risques issus des incertitudes macroéconomiques liées à la guerre en Ukraine, la remontée des taux et la hausse de l’inflation ».

Le superviseur concentrera son attention sur les activités sensibles au risque géopolitique, comme le risque de crédit dans les banques et l’assurance-crédit. Sur les risques liés à la remontée des taux et l’inflation, « une attention sera portée à l’analyse et au suivi des risques de bilan (refinancement, gestion actif/passif) des banques et des assurances, ainsi qu’au suivi des décisions macroprudentielles prises par le Haut Conseil de stabilité financière notamment la norme sur l’octroi des crédits immobiliers ».

Frais en assurance vie

Dans ce contexte marqué par les «évolutions de la situation internationale et ses impacts sur les établissements qu’elle contrôle» pour les banques et la remontée des taux pour les assureurs, «une première depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité II», l’institution ne lâchera pas de lest sur les autres risques non plus. «Dans un environnement économique incertain, l’ACPR doit veiller à préserver l’efficacité du cadre prudentiel et se montrer réactive face aux risques en développement, comme le risque cyber », affirme Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR. Sur ces risques structurels et climatiques justement, l’institution continuera ses travaux sur la prise en compte de l’impact des risques physiques et de transition sur les institutions déjà commencé et mènera des travaux pour l’analyse des nouveaux intermédiaires financiers numériques sur le risque cyber.

Le maître mot sera aussi celui de la poursuite des travaux en ce qui concerne la protection de la clientèle et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Outre l’attention portée aux travaux sur les frais en assurance vie, l’ACPR finalisera notamment la revue thématique sur les dispositifs automatisés de surveillance des transactions dans le domaine de la LCB-FT.