Le séisme en Charente-Maritime coûtera entre 200 et 350 millions d’euros aux assureurs

La France métropolitaine n’avait pas connu de séisme d’une telle amplitude depuis 2019. Le tremblement de terre d’une magnitude comprise entre 5,3 et 5,8 sur l’échelle de Richter, qui a frappé l’ouest de la France, en particulier La Laigne en Charente-Maritime, le 16 juin dernier a fait l’objet d’une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Son coût est estimé par les équipes de modélisation de la Caisse centrale de réassurance (CCR) entre 200 et 350 millions d’euros pour le marché de l’assurance.

A titre de comparaison, le séisme du Teil survenu en Ardèche en novembre 2019 avait causé des dommages estimés par la fédération France Assureurs à 261 millions d’euros. Le réassureur public, qui partage le sort avec les assureurs, indique qu’il prendra en charge «au moins 50%» du sinistre de La Laigne.

Avec la recrudescence des événements climatiques extrêmes, l’accroissement de la charge pose la question de l’avenir du régime de catastrophes naturelles créé en 1982. S’il a fait ses preuves, la CCR, qui intervient avec la garantie illimitée de l’Etat en dernier recours, alerte sur l’amenuisement de ses réserves. Dans un rapport remis au ministre de l’Economie en décembre dernier, le réassureur public, qui s’apprête à changer de directeur général, recommande de relever le taux de la surprime cat’ nat’ qui s’applique aux contrats d’assurance auto (5%) et habitation (12%).

Relever la surprime cat’ nat’

Une solution qui paraît de plus en plus inévitable. Le poids de la sécheresse, dont la fréquente et l’intensité augmentent, est notamment préoccupant. La première vague d’arrêtés de catastrophes naturelles sur l’épisode de sécheresse survenu l’an dernier vient seulement d’être promulguée début mai pour 3.400 communes. Son coût a été estimé par la Mission des risques naturels (MRN) entre 1,6 et 2,4 milliards d’euros. «Les volumes attendus par les experts sont estimés à 150.000 sinistres sur l’ensemble de l’année 2023 et la montée en charge constatée à date sur la base du premier arrêté confirme cette prévision», constate la Fédération des sociétés d’expertise (FSE).

Le phénomène de retrait/gonflement des sols argileux, qui provoque des fissures dans le bâti, pose un vrai défi. Alors que le coût de la sécheresse pourrait être multiplié par trois d’ici à 2050 selon France Assureurs, la profession et les pouvoirs publics s’interrogent depuis deux ans sur les meilleures options sur la table. Certains ont plaidé pour sortir la sécheresse du régime public-privé et ne la garantir qu’au titre des contrats d’assurance habitation. Mais le ratio sinistres sur primes de la branche habitation, hors catastrophes naturelles, est déjà fortement dégradé. Il pourrait même passer de 62% en 2021 à 82% voire 95% en 2027, alertent les experts de Weather Claim Control, des spécialistes en modélisation climatique qui travaillent pour les assureurs dommages. Une autre solution pourrait aussi de consister la création d’un fonds public de solidarité, ce qui reviendrait à reconnaître l’inassurabilité de ce risque, mais serait également fort coûteux pour les finances publiques.

En vue d’assurer «la soutenabilité du régime» de catastrophes naturelles, le gouvernement a confié une mission à trois personnalités qualifiées, dont Thierry Langreney, le patron de Pacifica, la compagnie d’assurance dommages du Crédit Agricole, premier assureur de France en termes de primes. Ses conclusions sont attendues d’ici à décembre prochain.

