Le secteur bancaire espagnol confirme sa bonne santé

Le secteur bancaire espagnol continue à bénéficier pleinement de la hausse des taux d’intérêt. Au cours du premier semestre 2023, les six principaux établissements espagnols – Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter et Unicaja - ont généré pour 12,38 milliards d’euros des bénéfices nets, un chiffre en hausse de 20,7 % sur une année. Certaines à l’image du leader Santander (5,24 milliards d’euros de bénéfices, +7 %), du numéro deux BBVA (3,88 milliards d’euros, +31 %) et de Sabadell (564 millions d’euros, +43,6%) sont même parvenues à publier le meilleur semestre de leur histoire.

Une surtaxe bien digérée

Cette performance est d’autant plus significative que les acteurs bancaires ont dû s’acquitter d’un impôt temporaire sur les marges et les commissions qui a coûté quelque 1,12 milliard au secteur. «Tout laisse à penser que nous allons enregistrer un bon second semestre et une bonne année 2024», a signalé Hector Grisi, directeur général de Santander, lors de la publication des résultats du groupe. Pour l’ensemble des acteurs, les activités domestiques ont joué le rôle de locomotive. Santander a dégagé des bénéfices en Espagne de 1,13 milliard, soit une hausse de 73,6 % tandis que le bénéfice de BBVA progressait dans le pays de 53,7 % à 1,23 milliard.

Leader incontesté en sol espagnol, CaixaBank y a engrangé des profits de 1,91 milliard d’euros (+ 44,1%) sur un total de 2,14 milliards d’euros (+35,8%). Pas de quoi néanmoins lui assurer le meilleur semestre de tous les temps : «il y a 15 ans, CaixaBank était de taille beaucoup plus modeste, mais détenait une rentabilité de 20%» a signalé Gonzalo Gortázar, son directeur général, «aujourd’hui, nous sommes à 10%, un chiffre qui ne couvre pas encore le coût du capital». La meilleure performance du semestre revient à Bankinter, qui dégage un bénéfice en hausse de 54% à 417,9 millions d’euros. A l’autre bout du spectre, Unicaja, en proie à une guerre de gouvernance interne, a enregistré une baisse de 13 % de ses bénéfices à 148 millions d’euros.

A lire aussi:

Solvabilité et rentabilité en hausse

Dans son ensemble, le secteur a amélioré sa solvabilité. Les six principaux acteurs ont enregistré un ratio de capital CET 1 supérieur à 12 % : avec 3,44 milliards d’euros, BBVA détient l’excédent de capital le plus important, suivie de Santander (1,265 milliard) et de CaixaBank (près de 1,1 milliard).

Dans ce cadre, BBVA et CaixaBank ont décidé d’améliorer la rémunération de leurs actionnaires et annoncé des nouveaux rachats d’actions, à hauteur respectivement de 1 milliard et 500 millions d’euros. En revanche, les fusions-acquisitions ne semblent pas d’actualité : «nous analysons toujours des opportunités de croissance externe», a signalé Onur Genç, directeur général de BBVA lors d’un point presse, «mais pour l’instant, nous nous concentrons très clairement sur la croissance organique».

Le numéro deux de la banque espagnole, qui avait renoncé à fusionner avec Sabadell fin 2020, s’est aussi illustré par sa rentabilité (ROTE), la meilleure du secteur en Espagne, avec 16,9 % suivie par Bankinter (16,44 %), Santander (14,49 %), CaixaBank (12 %) et Sabadell (10,78 %).

Pour l’heure, la résistance du marché de l’emploi en Espagne contribue aussi à limiter la hausse des créances douteuses. Unicaja a enregistré le ratio NPL le plus élevé (3,6%) - un niveau qui reste néanmoins historiquement bas pour la banque - suivi par Sabadell (3,5 %), BBVA (3,4 %), Santander (3,07 %), CaixaBank (2,6 %) et Bankinter 2,22 %. Toutes banques confondues, les défauts de paiement ont clôturé le mois de mai à 3,59%. En décembre 2013, au pic de la crise, ce taux atteignait 13,62 %.