Laurent Rousseau quitte la direction générale de Scor

Difficile d'être programmé pour succéder à Denis Kessler. Le réassureur Scor a annoncé jeudi le départ de son directeur général Laurent Rousseau et la nomination à son poste de Thierry Léger à compter du 1er mai prochain. Thierry Léger était jusqu'à présent directeur de la souscription chez Swiss Re.

Laurent Rousseau quitte le groupe pour «poursuivre d’autres opportunités professionnelles», a indiqué Scor dans un communiqué.

Ce départ surprise intervient sur fond de tensions entre Denis Kessler, président du réassureur et ex-PDG, et son numéro deux. Le plan de redressement du groupe, dévoilé fin 2022 en même temps qu’un report du prochain plan stratégique, avait cristallisé ces tensions. Le conseil d’administration a tranché en faveur d’un renouvellement de la direction générale, alors que même que le cours de Bourse de Scor s'était redressé de plus de 70% depuis ces annonces.

Intérim

Laurent Rousseau avait pris les rênes de Scor en 2021 pour remplacer Benoît Ribadeau-Dumas. Censé devenir numéro deux de Denis Kessler à la dissociation des fonctions de PDG de ce dernier, l’ex-directeur de cabinet d’Edouard Philippe à Matignon n'était resté que quelques mois.

François de Varenne, membre du comité exécutif, est nommé avec effet immédiat directeur général de Scor par intérim jusqu'à la prise de fonctions de Thierry Léger.

«Thierry Léger a la charge d'élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour Scor, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l’assemblée générale de 2023», a indiqué le réassureur.