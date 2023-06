L’antitrust américain compromet à nouveau l’acquisition d’Activision par Microsoft

Nouveau coup dur pour le projet de fusion record entre l’éditeur de jeux vidéo Activision et Microsoft. L’autorité américaine de la concurrence, la FTC, a demandé lundi à un tribunal fédéral de San Francisco (Californie) de suspendre temporairement l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, d’après le référé cité par plusieurs médias.

La FTC a demandé au tribunal de statuer d’ici à jeudi sur sa demande d’ordonnance restrictive temporaire. «En contrôlant le contenu d’Activision, Microsoft aurait la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d’Activision de manière à réduire considérablement la concurrence - y compris la concurrence sur la qualité, le prix et l’innovation des produits», fait valoir l’autorité de régulation.

«Nous nous réjouissons de pouvoir présenter nos arguments» devant la justice, a réagi le vice-président du conseil de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué. «Nous pensons qu’une accélération de la procédure judiciaire aux Etats-Unis conduira en définitive à davantage de choix et de compétition sur le marché», a-t-il ajouté.

Lors de son annonce en janvier 2022, ce projet d’acquisition à 69 milliards de dollars (64 milliards d’euros) - un record dans l’industrie du jeu vidéo - était pourtant donné pour pratiquement acquis. L’éditeur de logiciels, qui commercialise la Xbox, allait donc mettre la main sur Activision Blizzard, éditeur de jeux blockbusters comme Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush. La fusion devait donner naissance au troisième acteur mondial des jeux vidéo en termes de chiffre d’affaires, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la PlayStation.

L’opération semblait logique dans un secteur du jeu vidéo en pleine consolidation, avec notamment, en 2022, l’acquisition de la pépite française Quantic Dream par le géant chinois NetEase, ou encore le rachat de Zynga par Take-Two pour quelque 12,7 milliards de dollars.



Deux avis défavorables

Mais entretemps, les coups de frein se sont accumulés. En décembre dernier, la FTC a déjà engagé une procédure pour tenter de bloquer ce rachat, disant craindre une «atteinte grave à la concurrence». Une audience est prévue en août dans ce dossier aux Etats-Unis. Avec sa demande d’ordonnance restrictive temporaire déposée ce lundi, la FTC tente donc d’accélérer le processus. Il est vrai que la FTC a durci ses positions depuis l’arrivée à sa tête, en juin 2021, de Lina Khan, 34 ans, figure de proue des opposants aux «monopoles» des Gafam.

Le 26 avril, la Competition and Markets Authority (CMA) britannique a mis son veto, estimant que ce rachat nuirait à la concurrence dans le cloud gaming (jeux vidéo dématérialisés), où Microsoft détiendrait à ce jour 60% du marché. Décision que Microsoft et Activision souhaitent contester en appel. De son côté, la Commission européenne a approuvé cette opération, à la mi-mai, tout comme la Chine, quelques jours après.

Sur les quatre juridictions majeures que compte ce projet, deux ont donc déjà remis un avis défavorable. La décision de l’Union européenne était donc fortement attendue, comme celle de la Chine.

Pour autant, les affaires continuent pour Activision Blizzard. Le 6 juin, il sortait l’un des jeux les plus attendus de l’année, Diablo IV, sur PC et console, neuf ans après la sortie de son édition précédente. Or, six jours après son lancement officiel, ce mardi, le dernier opus de la franchise Diablo est déjà devenu le jeu Blizzard le mieux vendu de son histoire : il aurait déjà rapporté plus de 666 millions de dollars, souligne l’éditeur de jeux vidéo dans un communiqué.

