La vente de Liberty Seguros se précise

La vente de Liberty Seguros, les activités d’assurances de l’américain Liberty Mutual en Espagne, Portugal, Irlande et Irlande du Nord, entame sa dernière ligne droite. Selon des sources de presse, la date finale du dépôt des candidatures était le 9 juin.

Allianz, Axa, Generali, Catalana Occidente seraient candidats au rachat de Liberty Seguros, les activités les plus importantes pour Liberty Mutual hors Etats-Unis. Les offres soumises à Bank of America, banque conseil dans cette transaction, seraient de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros. Contacté, Liberty Seguros n’a pas souhaité commenter les informations de presse - y compris la cession - pas plus qu’Allianz ou encore Generali et Axa. Le dépôt d’une offre par l’assureur italien a néanmoins été confirmée par d’autres sources.

Pour les quatre compagnies d’assurances européennes citées, le rachat de Liberty Seguros permettrait d’accélérer la croissance sur le marché espagnol. D’ores et déjà, Catalana Occidente, Allianz, Axa et Generali, détiennent respectivement des parts de 4,91%, 4,65%, 4,63% et 3,79% du marché de l’assurance en Espagne, selon l’observatoire de l’assurance ICEA, ce qui les positionnait de la quatrième à la septième place, en 2022. Axa, qui doit encore finaliser le rachat de GACM España au Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, a généré l’an dernier dans ce pays un chiffre d’affaires de 2,717 milliards d’euros pour un résultat opérationnel de 197 millions d’euros.

Une place déterminante dans l’assurance automobile

L’une des principales forces de Liberty Seguros, qui emploie 1.800 salariés, réside dans l’assurance auto, où le groupe se situe à la huitième place des assureurs en Espagne : «si la vente était menée à terme, cela rebattrait très certainement les cartes dans ce segment» indique une source. Allianz occupe en Espagne la deuxième place dans l’assurance auto, Axa la quatrième tandis que Generali se place septième.

L’acheteur potentiel mettrait aussi la main sur une entreprise en bonne santé. En 2022, Liberty Seguros a généré des bénéfices de 381,4 millions d’euros, comparé à 60,1 millions d’euros en 2021. Les activités vie ont enregistré un résultat technique de 134 millions d’euros tandis que celui des activités dommages est passé de 98 millions d’euros en 2021 à 134 millions en 2022.

Liberty Mutual n’a pas caché sa volonté de se recentrer sur le marché américain. L’an dernier, l’assureur avait mis la main sur l’assureur dommages State Auto Financial, basé dans l’Ohio. A l’inverse, l’assureur américain a annoncé fin mai la cession de ses activités en Amérique latine à HDI International pour environ 1,38 milliard d’euros.

La vente des opérations européennes de Liberty Mutual ferait ainsi écho à la stratégie de désinvestissement menée par d’autres assureurs américains à l’égard de l’international. En juillet 2021, l’assureur new-yorkais MetLife avait ainsi cédé un certain nombre d’opérations européennes pour près de 700 millions de dollars à l’assureur néerlandais NN Group.