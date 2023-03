La Suisse nationalise la gouvernance d’UBS

Alexandre Garabedian

L’ambition de L’Agefi a toujours été de proposer à ses abonnés le service d’information professionnel le plus efficace, au plus près de leurs modes de consommation. En 2005, nous avions été précurseurs en choisissant d’abandonner le papier pour notre quotidien au profit de l’électronique, et de lancer un magazine hebdomadaire. Parce que vos usages ont changé, parce le rythme de consommation de l’information s’est accéléré et déplacé vers le temps réel, aujourd’hui L’Agefi transforme et renforce ses offres.