La Société Générale recompose l'état-major de sa banque d’investissement

Réactions en chaîne à la banque d’investissement de la Société Générale. La banque a annoncé le 15 mai une série de nominations au sein de son pôle de Grande clientèle et solutions investisseurs (GBIS), conséquence de la promotion, annoncée début mars, de Pierre Palmieri au poste de directeur général délégué.

Slawomir Krupa, appelé à prendre la direction générale du groupe la semaine prochaine après le départ de Frédéric Oudéa, constitue depuis plusieurs semaines sa garde rapprochée. Il continue à imprimer sa patte sur l’organigramme du groupe, notamment chez GBIS, qu’il pilotait jusqu'à présent en direct.

La responsabilité des activités de financement et de conseil (Global banking & advisory) échoit ainsi à Demetrio Salorio. Ce spécialiste des marchés de capitaux de dette, qui pilotait depuis 2022 les activités de SG au Royaume-Uni et en Irlande, reprend les attributions de Pierre Palmieri. Il sera rattaché à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, qui ont été nommés co-responsables de GBIS à compter du 24 mai.

Ancien DG de Rosbank

Demetrio Salorio s’appuiera sur deux adjoints: Alvaro Huete, déjà en poste, et Ilya Polyakov, nommé à cette occasion. Ce dernier a effectué sa carrière dans les activités de matières premières à la banque d’investissement de la Société Générale à partir de 2001, puis a rejoint la filiale russe du groupe, Rosbank, jusqu'à en prendre la direction générale en 2018. Après la cession, dans la douleur, de Rosbank à la suite de l’invasion de l’Ukraine en 2022, Ilya Polyakov était depuis début 2023 conseiller à la direction générale de la Société Générale.

Il succède dans cette fonction à Thierry d’Argent. Le banquier d’affaires est nommé responsable pays pour le groupe au Royaume-Uni et en Irlande, et directeur général de Société Générale London Branch, reprenant les attributions de Demetrio Salorio.

Enfin, Hatem Mustapha devient co-responsable des activités de marché et responsable actions & dérivés actions, le joyau dans la couronne de la banque d’investissement du groupe. Il remplace Alexandre Fleury dans ce rôle, et travaillera aux côtés de Sylvain Cartier, co-responsable des activités de marché. «Le remplacement d’Hatem en tant que responsable des activités de marché pour la région Amériques sera annoncé prochainement», précise un communiqué de la Société Générale.

Ces quatre responsables feront partie du comité de direction du groupe.

Slawomir Krupa avait dévoilé début mars la composition de son comité exécutif, resserré autour de treize personnes, dont lui-même et deux directeurs généraux délégués, et largement féminisé. La semaine dernière, la Société Générale a officialisé le recrutement du dernier membre de ce comex, sa nouvelle directrice des ressources humaines Anne-Sophie Chauveau-Galas, qui a effectué l’essentiel de sa carrière chez Alstom.