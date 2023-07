La justification des conseils des robo-advisors laisse à désirer

Parfois, rien ne vaut l’humain. Selon une étude publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et conduite par des doctorants de l’école Télécom Paris, les conseils fournis par les robo-advisors n’améliorent pas significativement la compréhension des propositions faites aux utilisateurs. Ils n’augmentent pas non plus la capacité des clients à suivre les conseils donnés, que ceux-ci soient bons ou mauvais.

Pour conduire cette étude, les chercheurs ont créé deux robo-advisors. L’un prodiguait des conseils adaptés aux clients, tandis que l’autre donnait des conseils trop prudents ou trop risqués. Astrid Bertrand, doctorante à Télécom Paris et à l’ACPR, qui a travaillé sur l’étude, explique que «les outils ont été construits en s’inspirant du design des robo-advisors présents sur le marché». L’algorithme «se fondait sur cinq caractéristiques d’un client, comme son appétence au risque, sa connaissance financière ou sa capacité à investir».

Les résultats de l’étude montrent que les explications fournies sous forme textuelle – et non sous forme graphique, par exemple – augmentaient, à tort, la confiance des utilisateurs dans les propositions incorrectes du robot conseiller. L’impression donnée par le texte de communiquer avec un être humain crée ce sentiment de confiance. L’étude montre également que les explications des conseils incorrects sont moins bien comprises par les clients. De plus, lorsque les utilisateurs ont un niveau d’études plus faible, ils ont plus tendance à accepter les explications des mauvais conseils du robot, même s’ils ne les ont pas comprises.

Anticiper les technologies futures

La loi oblige les conseillers financiers à expliquer et à justifier leurs conseils dans le domaine de l’assurance-vie. Comme les robots conseillers facilitent l’accès à ce type d’investissement financier, il a paru judicieux à l’ACPR d’évaluer l’impact des explications fournies par ces robo-advisors. Une étude de 2021 de la fédération des investisseurs particuliers européens Better Finance avait pointé le manque de transparence des robots conseillers et les importantes divergences, d’un robo-advisor à l’autre, dans l’allocation d’actifs et les rendements attendus.

Pour Olivier Fliche, le directeur du pôle fintech innovation de l’ACPR, l’objectif était de mener «une étude à caractère scientifique pour réfléchir à la façon dont les robo-advisors pourraient interagir avec les clients dans le secteur financier de demain». L’étude est pensée pour pouvoir anticiper les changements sur le long terme, en analysant «l’explicabilité des résultats de l’intelligence artificielle».

Limites

L’étude présente cependant des limites dans sa méthodologie. Sébastien d’Ornano, le président de la fintech Yomoni, regrette «l’analyse d’une perception très théorique d’un niveau de risque conseillé extraite de tout contexte». Ce qui se joue, selon lui, et qui n’est pas pris en compte est «la personnalisation des conseils apportés : c’est là que l’explication joue beaucoup car ce sont ces paramètres de personnalisation qui permettent de faire un choix». Et si ce choix est bon, c’est encore mieux.