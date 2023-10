La France fait la promotion de l’euro numérique de gros

«Si nous n’ouvrons pas la voie à une future infrastructure des paiements, d’autres le feront. Et nous sommes déterminés à tracer un chemin européen», c’est en ces termes que le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a défendu mardi 3 octobre le projet d’euro numérique «wholesale» (de gros). Ce dernier «suscite moins de passion et d’attention» que l’euro numérique de détail poussé par la Banque centrale européenne (BCE), a-t-il reconnu. La phase d’investigation sur cette monnaie numérique, qui servira d’alternative aux pièces et billets émis par l’eurosystème, a pris fin le 1ᵉʳ octobre. L’avancée du projet, sur lequel les banques françaises n’ont jamais caché leur scepticisme, est désormais suspendue à la décision du conseil des gouverneurs attendue dans le courant du mois.

Très actives dans les activités post-marché, les banques françaises se montrent, en revanche, beaucoup plus favorables à la création d’une monnaie numérique de banque centrale « de gros » qui permettrait de faciliter le règlement des titres financiers et d’améliorer les paiements transfrontières. Planchant sur leurs propres solutions basées sur la Blockchain, elles ont poussé dès 2020 la Banque de France à se saisir du sujet.



Une solution testée en 2024

L’autorité monétaire fait ainsi office de précurseur en Europe. Elle a développé sa propre solution à partir d’une blockchain propriétaire, «DL3S». Celle-ci sera expérimentée dès l’an prochain par des intervenants de marché européens avec des transactions réelles dans le cadre du régime pilote entré en vigueur en mars dernier. Les critères d’éligibilité au test de marché seront publiés au cours du mois, avant un appel à candidatures en novembre.

Le projet de Paypal de créer un stablecoin mondial (...) nous rappelle avec force que si nous ne prenons pas l’initiative, quelqu’un d’autre le fera à notre place François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

L’enjeu est d’abord celui de la souveraineté monétaire, alors que les Big Tech lancent leurs stablecoins adossés au dollar. «Le projet de Paypal de créer un stablecoin mondial pour les paiements de détail nous rappelle avec force que si nous ne prenons pas l’initiative, quelqu’un d’autre le fera à notre place», souligne François Villeroy de Galhau. Une monnaie numérique de banque centrale «plus sûre» qu’un cryptoactif ou un stablecoin permettrait d’«assurer la sécurité des règlements à base d’actifs financiers tokenisés», défend la Banque de France.

Souveraineté et sécurité

Il s’agit aussi de veiller à ce que n’apparaissent pas «de nouvelles barrières à l’entrée sur les marchés financiers», avec la coexistence de plusieurs plateformes et plusieurs pratiques de marché. La monnaie numérique de banque centrale de gros permettrait au contraire d’établir un standard commun et de réduire le risque de fragmentation technologique.

Pour les banques, les bénéfices d’une monnaie numérique de banque centrale de gros sont évidentes : accroître la transparence des transactions, réduire le risque de contrepartie et réduire les coûts grâce à l’automatisation des procédures et l’absence de réconciliation de données. En matière de règlement-livraison des titres financiers, les banques sont aussi dépendantes des intermédiaires, comme les chambres de compensation majoritairement basées à Londres. La tokenisation des titres en monnaie numérique de banque centrale permettrait de réduire cette dépendance et d’accélérer le processus.

Convaincu de l’intérêt du projet, le gouverneur de la Banque de France exhorte l’eurosystème à s’emparer de cette «nouvelle ambition pour enrichir son offre de services financiers». Il invite les banques européennes comme les autres banquiers centraux à «aller plus loin dans la réflexion et à envisager la construction d’une plateforme européenne intégrée». Celle-ci serait «interconnectée dès l’origine avec d’autres plateformes régionales ou mondiales». «Associée à une monnaie numérique de banque centrale, cette infrastructure pourrait rendre l’euro plus attractif pour les activités de financement des échanges commerciaux ou sur le marché des changes», soutient-il.

