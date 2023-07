Jacques Le Pape et Edouard Vieillefond (CCR) : «Sans augmentation de capital, CCR Re risquait de disparaître !»

Le conseil d’administration de CCR vient d’acter la cession partielle de CCR Re auprès du consortium formé par SMA BTP et la MACSF. CCR met donc définitivement fin à ses ambitions dans la réassurance de marché ?

Jacques Le Pape : Lorsque j’ai pris la présidence du conseil d’administration de CCR, en mai 2021, nous avions fixé plusieurs axes stratégiques pour le groupe. L’un d’entre eux concernait le développement de CCR Re. Cette activité de réassurance privée, qui avait été filialisée pour des raisons de transparence en 2017, a pris tellement d’ampleur que nous étions face à un choix difficile : freiner son développement ou bien réinjecter du capital public ou privé. Nous avons choisi la dernière option.

Edouard Vieillefond : Sans augmentation de capital, CCR Re n’aurait pu financer sa croissance et risquait de disparaître à terme du marché. SMA BTP et la MACSF acquièrent la majorité du capital de CCR Re au moyen d’un rachat d’actions et réalisent concomitamment une augmentation de capital de 200 millions d’euros, à l’issue de laquelle ils détiendront au total 75% des parts. Ce renforcement initial des fonds propres devrait être suivi dans quelques années par une émission de dette subordonnée.

L’objectif est de donner les moyens à CCR Re de se développer avec une croissance du chiffre d’affaires au moins égale à 15% par an, tout en maintenant son ratio de solvabilité au-dessus de 200%. CCR Re ambitionne donc de doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans, sans pour autant changer sa politique de souscription. Son activité est déjà très internationalisée. Nous souhaitons atteindre un niveau de rentabilité autosuffisant à terme. CCR devrait sortir totalement du capital d’ici trois ans grâce à des accords croisés.

La cession de CCR Re s’accompagne également d’un changement de gouvernance. Edouard Vieillefond, vous avez pris vos fonctions de directeur général de CCR le 1er juillet. Pourquoi ne pas renouveler le mandat de l’équipe dirigeante ?

Jacques Le Pape : Le projet de développement de la réassurance de marché avait été porté dès l’origine par Bertrand Labilloy, le directeur général de CCR, et Laurent Montador, le directeur général adjoint du groupe. Lorsque le conseil d’administration de CCR a cherché un investisseur pour acquérir CCR Re, il est apparu clair qu’ils ne pouvaient pas gérer la vente tout en dirigeant la filiale. Les nouveaux actionnaires de CCR Re ont souhaité poursuivre avec le management actuel. Edouard Vieillefond a rejoint CCR il y a neuf mois en vue de gérer les affaires corporate et de préparer la transition. Nous avions anticipé la transition qui intervient cette semaine.

Edouard Vieillefond : Nous mettons en place une nouvelle équipe de direction chez CCR, en maintenant une certaine continuité tout en injectant du sang neuf. Chrystelle Busque, précédemment directrice financière et membre du comité exécutif, est promue directrice générale adjointe, et quatre personnalités sont recrutées en externe et rejoignent le comité exécutif : Jean-Didier Ahovey, directeur du pilotage et de la performance, Olivier Bélondrade, directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration, Corinne Feferkorn, directrice des ressources humaines, et, enfin, Rose-Marie Tunier, comme directrice de la communication et des affaires publiques.

Quelles sont vos priorités opérationnelles à la tête de CCR ?

Edouard Vieillefond : Nous allons nous consacrer à l’autonomisation de CCR Re. Les métiers de souscription et de rétrocession de CCR et CCR Re sont déjà séparés. En revanche, nous devons procéder au découplage des fonctions support, des systèmes d’information et de la gestion d’actifs notamment. Nous devons aussi à certains endroits reconstruire, par exemple, une direction des risques car la direction existante est chez CCR Re. CCR poursuit également et renforce son activité de réassureur public avec un bilan capable d’absorber les chocs, grâce au soutien de la garantie de l’Etat. Une autre priorité de CCR est la qualité du service offert aux cédantes. Nous allons muscler notre informatique de modélisation scientifique pour la rendre plus industrielle au service des assureurs, des collectivités locales et de l’Etat.

La mission principale de CCR reste de venir en appui des assureurs pour l’indemnisation des catastrophes naturelles. La baisse de ses réserves interpelle sur l’avenir du régime public-privé. Est-il en péril ?

Jacques Le Pape : La hausse de la sinistralité due au réchauffement climatique est une tendance de long terme. Les lois Baudu et 3DS sur l’indemnisation de la sécheresse ont amélioré le fonctionnement du régime pour les assurés, mais ont également accru la charge des sinistres pour l’avenir. S’ajoute à cela la remontée des taux, qui a fait fondre les plus-values latentes de notre portefeuille obligataire. CCR est passé de la gestion de bon père de famille à un questionnement sur le financement du régime. CCR est une compagnie de réassurance : elle dispose de deux leviers, augmenter les primes et agir sur la prévention pour réduire la sinistralité. Nous pensons que cela permettra de stabiliser son financement à court terme. La mission sur l’assurabilité des risques climatiques lancée par le ministre Bruno Le Maire permettra de prendre les bonnes décisions en les replaçant dans leur contexte.

Edouard Vieillefond : Le régime des catastrophes naturelles est exemplaire. Il faut revenir au fondement même du partenariat public-privé, c’est-à-dire disposer d’un système qui fonctionne pour absorber les chocs exceptionnels que ne peuvent pas supporter seuls les assureurs et réassureurs privés. CCR n’a pas vocation à tout supporter seule non plus, il y aura toujours un partage du risque. La hausse de la surprime sur les contrats d’assurance dommages est un levier important, tout comme la prévention : par exemple, un euro investi dans la prévention des inondations en France permet d’économiser aujourd’hui environ trois euros sur le coût des sinistres.

Pandémie, cyber, assurance agricole… De nouveaux risques d’intensité exceptionnelle font leur apparition. La liste des périls couverts par CCR risque de s’accroître. A-t-elle les moyens d’y faire face ?

Edouard Vieillefond : Le partenariat public-privé prend tout son sens lorsque les risques deviennent inassurables par le seul marché de l’assurance. CCR continuera de répondre présente, tout en veillant à son équilibre financier. Elle l’a déjà fait récemment avec le soutien aux assureurs crédit ou encore le soutien aux voyagistes pendant la crise du Covid-19. Les assureurs alertent désormais sur les périls qui ne sont pas couverts par le régime de catastrophes naturelles, les garanties tempête, grêle et neige qui subissent une forte dégradation de la sinistralité. La question de leur inclusion dans le régime est pour la première fois ouverte et sera probablement débattue dans les prochains mois. CCR mène par ailleurs des études actuarielles et, de plus en plus, économiques sur ces différents périls. Nous gardons toujours à l’esprit la nécessaire mutualisation des risques.

Jacques Le Pape : CCR n’est pas une banque centrale ! Nous ne pourrons payer les sinistres que si nous collectons suffisamment de primes et agissons, parallèlement, sur la prévention des risques. CCR ne peut intervenir qu’en appui des assureurs, ce sont les piliers fondamentaux de son action qui ont fait sa stabilité.

