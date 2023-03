Fraude fiscale : BNP Paribas, la Société Générale et Natixis perquisitionnées

Un coup de massue. Une perquisition ordonnée par le parquet national financier (PNF) serait en cours ce mardi 28 mars chez BNP Paribas, sa filiale Exane, la Société Générale, Natixis et HSBC, révèle le journal Le Monde. Ces banques sont visées par une enquête pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée», ajoute le quotidien, et pour «fraude fiscale aggravée» dans le cas de BNP Paribas et Exane. Contactées par L’Agefi, les banques n’étaient pas disponibles pour répondre dans l’immédiat.

L’enquête du PNF remonte à une plainte déposée contre X en 2018 par un collectif de 250 contribuables, sous la houlette du député socialiste des Landes Boris Vallaud.

Affaire «cum cum»

Elle fait suite aux révélations d’un consortium international de médias, dont le journal d’investigation allemand Correctiv et Le Monde, sur les pratiques dites du « cum cum ». Ces dernières consistent à utiliser l’arbitrage de dividendes pour permettre aux clients étrangers détenteurs d’actions cotées d’entreprises françaises d’échapper à l’impôt sur le dividende. Une pratique qui, selon ces journaux, serait répandue dans les banques de financement et d’investissement de la place de Paris.

L’administration fiscale aurait mené, parallèlement, ses propres investigations débouchant sur de « premiers redressements fiscaux fin 2021 pour des sommes se comptant en dizaines, voire en centaines de millions d’euros », affirme Le Monde.

Les perquisitions menées par le PNF sont destinées à faire la lumière sur les pratiques de marché des banques françaises pour déterminer leur éventuel caractère illégal. Une seule banque sur les cinq incriminées aurait reconnu à ce jour que ces pratiques «ne relèvent pas du fonctionnement normal des marchés», confiait un cadre de la Direction générale des finances publiques (DGFip) Frédéric Iannucci, lors de son audition au Sénat en 2021.