Fraude aux dividendes : le Crédit Agricole aurait négocié avec le fisc

Le Crédit Agricole aurait collaboré avec les autorités fiscales pour échapper à une procédure judiciaire dans l’affaire de fraude aux dividendes dite des «cum cum», révèle ce jeudi l’agence Bloomberg. Ces montages controversés permettent aux clients étrangers détenteurs d’actions d’entreprises françaises d'échapper à l’impôt sur le dividende.

Des informations que ni la banque française, ni le parquet national financier ou les autorités fiscales n’ont souhaité commenter.

Le journal Le Monde, qui avait été à l’origine des révélations des «Cum ex files» avec un consortium de médias étrangers, a révélé il y a quelques semaines que des perquisitions de grande ampleur étaient menées chez BNP Paribas, Exane, la Société Générale, Natixis et HSBC Continental Europe, sur ordre du parquet national financier. La banque de la rue d’Antin et sa filiale sont soupçonnées de «fraude fiscale aggravée» - en ayant participé à l'élaboration même des montages - et les autres banques françaises «de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée».

La collaboration plutôt que les poursuites pénales

Le nom du Crédit Agricole, en revanche, n’avait mystérieusement pas été cité. Selon l’agence Bloomberg, le groupe mutualiste aurait conclu un accord avec le fisc en vue d'échapper aux poursuites. Il aurait notamment versé 35 millions d’euros en arriérés d’impôts et en amendes.

Outre les poursuites pénales, les banques françaises incriminées encourent toujours, de leur côté, le risque de se voir imposer une lourde amende par l’administration fiscale. La presse évoque un montant d’un milliard d’euros qui reste difficile à confirmer tant l’ampleur de ces montages reste complexe à déterminer, donnant lieu depuis leurs révélations à un véritable débat de chiffres.

La Fédération bancaire française a, de son côté, déposé un recours contre l’administration fiscale auprès du Conseil d’Etat en vue d’obtenir une clarification de sa doctrine, dont les incertitudes portent, selon elle, préjudice à la place financière de Paris.