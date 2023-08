Feu d’artifices pour les banques italiennes

Pour les grandes banques italiennes, 2023 s’annonce d’ores et déjà comme une année record. Chez Intesa SanPaolo (4,2 milliards d’euros de bénéfices, +80 % sur un an) Unicredit (4,38 milliards d’euros ; + 91,6 %), Banco BPM (624 millions, +77,9 %) et même Monte dei Paschi (619 millions, un montant multiplié par 12 en un an), le discours est à l’identique : toutes ont réalisé leur meilleur semestre à date.

«Ces banques ont subi d’importantes restructurations par le passé», explique Arnaud Journois, spécialiste du secteur bancaire chez l’agence de notation DBRS Morningstar, «le coefficient d’exploitation ne cesse de s’améliorer, les dépenses d’exploitation ont légèrement augmenté, mais le coût du risque est maîtrisé». Sans grande surprise, la hausse des taux d’intérêt a également dopé de façon significative les revenus nets d’intérêts de ces acteurs.

«Toutes les banques ont réussi à répercuter la plupart de ces augmentations sur leurs clients en matière de portefeuille de prêts, tandis que la pression sur le coût de financement des dépôts a été beaucoup plus faible que prévu», approuve Andrea Costanzo, chez DBRS Andrea Costanzo, «l’ensemble de ces établissements s’attendait à ce que le ‘deposit beta’, qui mesure la sensibilité du coût des dépôts aux variations des taux d’intérêt, augmente sensiblement en 2023, mais cela ne s’est pas produit, ou du moins pas au niveau attendu».

Conséquence : certaines ont décidé de relever leurs prévisions de bénéfices pour cette année. Intesa SanPaolo estime désormais que son bénéfice annuel sera « bien supérieur » à la prévision précédente de 7 milliards d’euros. De son côté, Banco BPM anticipe désormais de dégager des bénéfices de 1,2 milliard, soit un bénéfice par action de quelque 0,80 euro comparé à un objectif précédent de 0,75 euro.

UniCredit table pour sa part sur des prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année à 7,25 milliards d’euros, trois mois seulement après avoir revu à la hausse ses précédentes prévisions à 6,5 milliards d’euros. BPER a également relevé ses perspectives pour 2023, prévoyant un bénéfice net d’environ 1,1 milliard d’euros et des revenus d’intérêts nets d’environ 2,8 milliards d’euros.

Quant à Monte dei Paschi, elle vise dorénavant un résultat net supérieur à un milliard d’euros en 2023 et s’estime en mesure de maintenir son résultat d’exploitation en 2024.

A lire aussi:

Des tests de résistance digérés

La publication des stress tests de l’EBA a également démontré la solidité des établissements transalpins. «En 2025 – dernière des trois années de l’horizon prévisionnel des stress tests de l’EBA, l’augmentation du capital des banques italiennes est d’environ 300 bps dans le scénario de base, contre 136 bps pour la moyenne européenne», commente Andrea Costanzo, «de même, dans le scénario défavorable, l'érosion du capital rapporté était plus faible : 351 bps d'érosion du capital en moyenne pour l'échantillon italien contre 459 pbs pour la moyenne européenne».

Pour l’heure, la rémunération des actionnaires semble être l’un des axes privilégiés de déploiement du capital : UniCredit prévoit ainsi de distribuer au moins 6,5 milliards d’euros aux investisseurs cette année, contre 5,75 milliards d’euros prévus en mai. Banco BPM envisage de mettre à jour les objectifs de rémunération à l’occasion du plan stratégique que la banque doit présenter au dernier trimestre 2023.

L’an dernier, BPER avait déjà annoncé son intention de distribuer jusqu'à 50% des bénéfices normalisés à ses actionnaires dans le cadre de son plan stratégique 2022-2025, soit un niveau plus élevé que par le passé : «Nous notons qu’en mai 2023, BPER a versé environ 170 millions d’euros de dividendes, ce qui équivaut à 12% du résultat net déclaré en 2022 ou à 34% hors éléments exceptionnels» conclut Andrea Costanzo, «avec l’augmentation des objectifs de rentabilité pour cette année, il est possible que des discussions soient menées sur la façon de déployer le capital excédentaire, ce qui potentiellement inclut une révision du niveau de rémunération des actionnaires».

A lire aussi: