Crise bancaire : Bruxelles veut muscler le régime de résolution unique

L’Europe veut tirer les leçons de la crise bancaire. Alors que l’Union bancaire, entreprise en 2014 pour renforcer et harmoniser les règles sur le continent, n’est toujours pas achevée, la faillite de SVB et les déboires de Credit Suisse ont bousculé l’agenda à Bruxelles. La Commission européenne doit présenter ce mardi 18 avril des propositions pour réformer le dispositif de management des crises et d’assurance des dépôts (« crisis management and deposit insurance » framework). Il s’agit de l’aboutissement de travaux lancés en 2021 pour renforcer le cadre commun… sans pour autant mettre en place un schéma européen de garantie des dépôts, qui divise toujours profondément les Etats-membres.

Faute de pouvoir avancer sur ce troisième pilier controversé, Bruxelles veut donc muscler le deuxième, celui de la résolution unique. Mais ses propositions provoquent d’ores et déjà une levée de boucliers, en particulier des banques françaises. Du fait de leur taille, elles sont les principales contributrices au Fonds de résolution unique (FRU), à hauteur de 34%. Progressivement abondé par les cotisations des banques européennes, ce filet de sécurité commun a pour objectif final d’atteindre d’ici à la fin de l’année 1% du montant des dépôts totaux sur le continent, soit près de 80 milliards d’euros. Les banques françaises mettent d’ores et déjà en garde : « aucune hausse des contributions au FRU n’est acceptable », martèle le Crédit Agricole dans une note de position rapportée par l’agence Reuters.

La faillite de SVB aux Etats-Unis a mis en lumière la fragilité des banques régionales, alors que les efforts se sont concentrés après la crise de 2008 sur les établissements de taille systémique. Comme l’expliquait le président du Conseil de résolution unique Dominique Laboureix dans nos colonnes, l’objectif de Bruxelles aujourd’hui est d’élargir le mécanisme de résolution unique aux banques de taille moyenne dont l’activité a un impact au niveau régional. Pour l’heure, ces dernières sont gérées par leurs autorités de supervision nationales au titre du régime ordinaire des faillites.

Une solidarité coûteuse

L’objectif du mécanisme de résolution unique reste d’éviter de faire appel à l’argent du contribuable européen pour renflouer les banques en cas de crise. Or, si l’on ouvre davantage son accès comme le prévoit Bruxelles, les banques françaises redoutent de devoir remettre au pot… pour financer la solidarité envers les banques moyennes dans d’autres Etats-membres.

« L’enjeu est de trouver un équilibre entre ce qui relève de la solidarité européenne et ce qui relève de la responsabilité nationale », résume Thomas Verdin, spécialiste de la réglementation chez BM&A. Les textes européens prévoient qu’en cas de déclenchement d’une procédure de résolution, 8% du passif des banques soit appelé pour couvrir les pertes. Or, contrairement aux grandes banques d’importance systémique, les petits établissements ne disposent pas d’un matelas supplémentaire de fonds propres pour absorber les pertes. Ces exigences dites MREL (minimum required eligible liabilities), décidées par les superviseurs en fonction de la taille et du profil de risque, ne sont contraignantes que pour les grands établissements.

De quoi attiser les craintes des banques françaises. «Le futur texte permettrait à des banques d’accéder à la résolution européenne, sans avoir constitué au préalable un coussin de fonds propres éligibles comme le font les grandes banques actuellement. Il n’encourage donc pas à une gestion prudente », réagit la Fédération bancaire française.

Mettre les fonds de garantie nationaux à contribution

Pour calmer les craintes quant au financement de la résolution unique, Bruxelles semble avoir trouvé une parade : ces banques d’importance régionale pourraient faire appel aux fonds de garantie nationaux des dépôts en premier lieu avant de se tourner vers le FRU. « Ces propositions paraissent sous-estimer la taille actuelle de ces fonds nationaux », remarque toutefois Thomas Verdin. Et d’ajouter : « les banques françaises s’aperçoivent que le FRU est une baignoire percée. En théorie, il sera totalement abondé en 2024. Mais s’il doit financer des procédures de résolution coûteuses dans les années à venir, il faudra potentiellement le renflouer ». La question devrait continuer à faire débat, alors que le Conseil et le Parlement européen seront eux aussi amenés à se prononcer sur le texte.