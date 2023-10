Credit Suisse règle à l’amiable son conflit juridique avec le Mozambique

Le procès qui devait s’ouvrir ce lundi devant la Haute Cour de Londres contre Credit Suisse n’aura finalement pas lieu dans l’affaire des «tuna bonds». Remontant à 2013, cette affaire concerne des prêts secrets accordés au gouvernement du Mozambique en vue de financer le développement de la pêche au thon ainsi que certains équipements de surveillance du littoral. Reçus par des sociétés publiques mozambicaines, ces prêts d’une valeur globale d’environ 1,5 milliard de dollars (1,42 milliard d’euros) impliquaient également la banque publique russe VTB Capital.

La révélation, trois ans plus tard, du détournement d’une partie de ces prêts pour verser des pots-de-vin avait conduit le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale à suspendre leur aide au Mozambique qui s’était alors trouvé en défaut de paiement sur sa dette souveraine. Cette situation avait plongé le pays dans sa plus grave crise financière depuis son indépendance en 1975. «Les parties se sont mutuellement libérées de toute responsabilité et de toute réclamation concernant les transactions», a déclaré dimanche dans un communiqué UBS, qui a bouclé en juin dernier l’acquisition de Credit Suisse.

«Les parties sont heureuses d’avoir résolu ce différend de longue date», a ajouté la banque helvétique. Dans le cadre de cet accord amiable qui permet d’éviter d’un procès civil prévu pour durer trois mois, UBS renoncera à une partie d’un prêt que sa filiale a accordé au Mozambique en 2013, représentant moins de 100 millions de dollars, a déclaré une source proche du dossier citée par Reuters.

L’accord inclut la plupart des créanciers impliqués dans le financement d’un prêt accordé en 2013 à ProIndicus, entreprise publique mozambicaine, a ajouté UBS. La banque dispose d’une réserve financière de 10 milliards de dollars pour faire face à de possibles litiges, ont estimé les analystes de JPMorgan dans une note adressée à leurs clients mercredi dernier. Le bureau du procureur général du Mozambique et le ministère de l'Économie et des Finances ont annoncé qu’ils allaient convoquer une conférence de presse conjointe lundi matin à Maputo, capitale de ce pays africain, pour commenter cet accord conclu in extremis.