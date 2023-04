Charles Schwab tire les conséquences de la chute de SVB

Charles Schwab a senti passer le vent du boulet SVB. Victime collatérale de la faillite de Silicon Valley Bank en raison de son gros portefeuille d’emprunts d’Etat, le courtier américain a donné lundi un aperçu de l’impact de la crise sur ses comptes trimestriels. Le groupe a perdu 41 milliards de dollars de dépôts bancaires en trois mois à fin mars, soit 11% de sa base à fin décembre 2022. Sur un an, la chute atteint 30%.

Dans le même temps, Charles Schwab a bénéficié du report des épargnants vers les produits mieux rémunérés. Sur un an, l’encours de ses fonds monétaires a bondi de 150%, à 347 milliards de dollars.

«Au vu des récents événements dans le secteur bancaire aux Etats-Unis, et l’incertitude réglementaire qui en résulte, nous avons décidé de suspendre notre programme de rachats d’actions», a indiqué le directeur financier, Peter Crawford, dans un communiqué. Une pause qui a contribué à envoyer l’action dans le rouge à l’ouverture.

Ressources plus chères

L’action Charles Schwab avait plongé de 30% dans les quelques jours suivant la déconfiture de SVB. Un terrain perdu qu’elle n’a pas reconquis. Les investisseurs craignaient que pour servir les demandes de retraits de ses clients, le courtier n’en soit réduit aux mêmes extrémités que la banque californienne, c’est-à-dire vendre des obligations à son actif en essuyant de lourdes pertes à cause de la hausse des taux. Un montant résume les tensions qui ont pesé sur la liquidité du groupe durant le trimestre écoulé : 45,6 milliards de dollars, la somme empruntée à fin mars auprès de la Federal Home Loan Bank, la banque parapublique qui refinance les prêteurs locaux. Elle était quatre fois moindre fin décembre et nulle au troisième trimestre 2022.

Si le risque de ventes à perte semble écarté dans l’immédiat, les questions demeurent sur la profitabilité et le modèle d’activité singulier de Charles Schwab, à la fois broker et banque. A court terme, les effets de vases communicants à son passif renchérissent le coût de la ressource. Le coût moyen de ses dépôts bancaires atteignait 0,73% au premier trimestre, contre 5,05% pour la facilité de crédit de la Federal Home Loan Bank. Le groupe de services financiers bénéficie toutefois d’une meilleure rémunération de ses actifs, à 3,09% en moyenne contre 1,38% il y a un an, qui lui a permis d’améliorer de 16%, à 1,6 milliard de dollars, son résultat net.

A plus long terme, le tour de vis réglementaire qui s’annonce aux Etats-Unis pour les banques de taille moyenne pourrait affecter les exigences de fonds propres et de liquidité de Charles Schwab. Qui a donc jugé plus prudent d’arrêter ses rachats d’actions.