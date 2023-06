Chaises musicales au comité de direction de la Société Générale

Alors que la Société Générale a récemment présenté son nouveau comité exécutif composé de 13 membres, sous la baguette du nouveau directeur général Slawomir Krupa, le groupe bancaire fait part de nominations au sein de son comité de direction, organe plus large composé d’environ 60 dirigeants.

Pour succéder à Pascal Augé, qui a décidé de quitter le groupe prochainement pour développer un projet personnel, Alexandre Maymat est nommé directeur de l’inspection et de l’audit, évolution effective au 1er juillet. Il sera rattaché à Slawomir Krupa. Pascal Augé était, comme Alexandre Maymat, directeur de global transaction & payment services avant d'être promu au poste clé de directeur de l’inspection et de l’audit.

Alexandre Maymat sera remplacé au 1er juillet par David Abitbol qui quitte sa fonction de directeur du métier titres. Le poste revient à Arnaud Jacquemin, aujourd’hui administrateur délégué de Société Générale Luxembourg et responsable pays pour le groupe dans le Grand-Duché. Sa date de prise de fonction, précise le groupe, sera annoncée ultérieurement, «dès validation par la Banque centrale européenne de son successeur en tant que CEO de Société Générale Luxembourg». David Abitbol et Arnaud Jacquemin seront rattachés à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-responsables de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs.

A lire aussi:

Saluant ces nominations, Slawomir Krupa a souligné l’«engagement au service des intérêts du groupe depuis près de 40 ans» de Pascal Augé, tout comme le «leadership et (l’)intégrité» d’Alexandre Maymat qui «seront clés pour continuer de veiller au déploiement des meilleurs standards de performance et de gestion des risques au sein du groupe». Quant à David Abitbol, «sa connaissance approfondie de nos clients et de nos activités et opérations dans le monde entier» sera, selon le directeur général de Société Générale, «un atout clé pour poursuivre le développement de notre franchise de transaction banking & payment services». Les «expériences très diverses dans le groupe» ne manqueront pas, enfin, d’aider Arnaud Jacquemin à «poursuivre la feuille de route ambitieuse de SGSS».