Captives de réassurance : la France peut enfin rivaliser avec le Luxembourg

La nouvelle était attendue de pied ferme par les courtiers en assurance et les risk managers des grandes entreprises. La France dispose enfin d’un cadre fiscal avantageux pour encourager la création de captives de réassurance sur son sol. Le décret, dont L’Agefi dévoilait le projet en avant-première en janvier , est paru au Journal Officiel ce vendredi 9 juin. Fidèle à l’avant-projet, il crée les «règles de comptabilisation» de la «provision pour résilience » que pourront constituer les captives de réassurance.

La dotation annuelle de cette provision sera «limitée à 90% du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée». Le décret précise, par ailleurs, que «le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis (MCR)». Une entreprise devra donc mobiliser au moins 1,3 million d’euros pour créer une captive et la provision ne devra jamais descendre en dessous de ce montant, sous peine d’un retrait d’agrément de l’ACPR.

Des projets de captives en attente

La mesure était réclamée de longue date par les professionnels qui déploraient que la France ne se batte pas à armes égales avec le Luxembourg. «Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, le cadre réglementaire a été harmonisé en Europe. Mais le cadre fiscal restait un enjeu. Le Luxembourg a bâti sa réputation depuis 40 ans sur un dispositif avantageux en matière de provisionnement», rappelle Laurent Bonnet, responsable des captives et des solutions alternatives de transfert de risques chez Marsh France.

Si de nombreuses entreprises ont préféré localiser leur captive dans le Grand-Duché, d’autres n’avaient pas hésité depuis la sortie de la crise du Covid à jouer la carte hexagonale, sans attendre une modification du cadre. C’est le cas de Bonduelle, Seb, Lactalis ou encore Publicis. Des dizaines d’autres étaient encore dans l’expectative. «L’adoption de ce dispositif ne va pas provoquer de raz de marée, mais il devrait inciter des groupes hésitants, pour des raisons actionnariales notamment, à sauter le pas. D’ici cinq ans, le nombre de captives en France pourrait tripler. On peut même imaginer que les entreprises ayant créé leurs captives au Luxembourg les relocalisent sur le sol tricolore », estime Laurent Bonnet.

Le décret, qui s’applique «aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 », bénéficiera donc à toutes les captives lancées cette année, y compris celles de Fnac Darty et du groupe Naval, récemment dévoilée par News Assurances Pro.

Du côté des assureurs, on déplore que ce dispositif ne soit pas étendu à tous les acteurs de l’assurance, comme c’est le cas au Luxembourg. «Le développement des captives de coréassurance est de nature à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris et la résilience de l’économie. Ce dispositif repose sur la création d’une provision spécifique dite de résilience qui permet de mutualiser les risques dans le temps. Nous pensons qu’un tel mécanisme de résilience, s’il pouvait être utilisé par l’ensemble des assureurs et des réassureurs, permettrait d’améliorer la couverture des risques auxquels les entreprises sont exposées», explique à L’Agefi le directeur général de France Assureurs Franck Le Vallois.

«Ce débat me laisse perplexe dans la mesure où les assureurs ont, du fait de la masse des sinistres qu’ils couvrent, une capacité de mutualisation et de pilotage de leur politique de provisionnement dont les captives ne disposent pas», réagit Laurent Bonnet. Et de rappeler que «les entreprises n’ont pas recours aux captives par choix, mais par nécessité, car les assureurs ne couvrent plus certaines tranches de risques. De ce point de vue, la captive est un instrument de stabilisation du marché de l’assurance et devrait être encouragée par tous.»