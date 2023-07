Boursorama chasse les clients d’Orange Bank face à BNP Paribas

Si vous étiez dans une banque spécialisée dans les téléphones, rejoignez une banque spécialisée dans la banque. » Boursorama n’y va pas par quatre chemins pour attirer le chaland. La banque mobile, filiale de la Société Générale, s’est payée une pleine page de publicité en troisième page du quotidien Le Monde daté du 10 juillet, sur le ton humoristique qui caractérise ses campagnes de communication.

Orange Bank n’est pas citée, mais c’est bien sûr la clientèle de l’opérateur téléphonique qui est visée. Fin juin, le conseil d’administration d’Orange a décidé de tirer un trait sur les ambitions du groupe dans la banque en ouvrant des discussions exclusives avec BNP Paribas. Pas de vente au programme, faute d’acquéreurs intéressés, mais un « accord de référencement » qui doit inciter les clients d’Orange Bank à rejoindre Hello Bank, la marque de banque mobile de BNP Paribas.

Le précédent ING Direct

C’est là que Boursorama entre en piste. Personne n’est propriétaire du fonds de commerce d’Orange Bank. Chaque client est libre d’aller où il veut. Si un particulier choisit BNP Paribas, il pourra bénéficier d’offres promotionnelles, mais rien n’interdit aux concurrents de Hello Bank de faire de même. Boursorama le sait bien, qui a signé avec ING un accord similaire pour récupérer la clientèle de la banque néerlandaise en France. Cela lui a permis d’embarquer en 2022 quelque 315.000 clients venus d’ING Direct. Entre les promotions offertes à ces nouveaux-venus, et la rétribution d’ING, dont les détails n’ont jamais été communiqués, le coût d’acquisition unitaire atteindrait une centaine d’euros, avaient indiqué des sources proches à L’Agefi.

Orange Bank, lancée en 2017, apporte un profil de clients moins tournés vers l’épargne et la Bourse que ceux d’ING Direct. Mais le potentiel de gain et d’équipement est là : sur les 1,2 million de clients revendiqués par Orange Bank en France et en Espagne, BNP Paribas estime qu’elle pourrait en séduire 500.000 en banque en quotidien. De quoi faire franchir un cap à sa marque Hello Bank, qui sert 800.000 particuliers dans l’Hexagone.

Boursorama, numéro un français des pure players de la banque mobile avec 5 millions de clients et en passe de redevenir rentable, défend ainsi son trône face à BNP Paribas, qui compte par ailleurs 3 millions de clients Nickel auxquels elle pourrait proposer davantage de services. La chasse est ouverte.