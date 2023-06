Orange Bank paye l’impasse de valorisation des néobanques

Il n’est pas chose aisée de trouver un repreneur pour une banque en France. Après ING et HSBC qui ont souhaité se retirer du marché des particuliers dans l’Hexagone, c’est au tour de Orange de jeter l’éponge. L’opérateur télécoms s’était lancé en grande pompe en 2017, en montant au capital de Groupama Banque pour acquérir son agrément et son infrastructure. Mais, face à l’accumulation de pertes, il a préféré mettre fin à l’aventure Orange Bank. Pendant plus d’un an, le groupe a cherché en vain un partenaire bancaire auquel s’adosser. Il s’est naturellement tourné vers BNP Paribas dont il est déjà partenaire dans l’assurance des téléphones mobiles via sa filiale Cardif. Malgré le potentiel de 1,2 million de clients revendiqué par Orange Bank – dont 1 million est déjà assuré chez Cardif - la banque de la rue d’Antin a décliné la proposition. « Nous ne sommes pas intéressés par une entrée au capital ou une prise de participation dans Orange Bank », martelait en février dernier le directeur général de BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé.

La banque française réalise une bien meilleure affaire : les deux partenaires ont annoncé dans la nuit du 28 juin avoir engagé des négociations exclusives en vue d’un « partenariat de référencement » portant sur le portefeuille de clients de Orange Bank dans l’Hexagone. En clair, les clients de Orange Bank qui le souhaitent pourront rejoindre la banque mobile de BNP, Hello Bank. La banque française estime le potentiel à 500 000 clients dans les services de banque au quotidien. Il s’agit donc d’une opportunité d’accroître sa base de clientèle dans l’Hexagone rapidement.

Le modèle Boursorama

Un modèle similaire à celui qu’avait emprunté Boursorama lors de la reprise du portefeuille de clients particuliers de ING en Francel’an dernier. La banque en ligne de la Société Générale, qui s’était engagée au tournant des années 2000 dans une course à l’acquisition coûteuse, a vu 315 000 clients d’ING grossir ses rangs. Elle a aussi bénéficié d’une forte croissance organique puisqu’elle a engrangé au total 1,5 million de clients en 2022.

Au total, Boursorama revendique 5 millions de clients, ce qui fait d’elle la première banque en ligne de France et lui a permis d’atteindre le seuil de rentabilité en début d’année. Avec 750 000 clients dans l’Hexagone (mais 3,3 millions au total, avec la Belgique et l’Allemagne), Hello Bank se trouve donc loin derrière… bien que la banque digitale de BNP Paribas soit mieux placée que celles de ses concurrentes. Fortuneo, filiale de Arkéa, revendique 600 000 clients, Monabanq, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 320 000 et Bforbank, filiale du Crédit Agricole, 240 000 clients.

BNP Paribas, qui reste un petit acteur sur le marché très concentré de la banque de détail en France, donne donc un coup d’accélérateur nécessaire à sa banque digitale. « Avec Hello Bank, BNP Paribas se met en ordre de bataille comme la Société Générale l’a fait avec Boursorama pour s’adresser demain à la clientèle de millenials dont les comportements de consommation bancaires sont probablement différents de leurs aînés », commente Nicolas Taufflieb, consultant expert de la banque de détail.

Une plateforme suffisante

BNP Paribas n’est toutefois pas intéressé par une reprise, complexe et coûteuse, de l’actif d’Orange Bank, bien qu’elle dispose de 7 milliards d’euros de capital à redéployer grâce à la cession de Bank of the West. La banque française l’a dit et répété : elle mise uniquement sur de petites acquisitions stratégiques dans des métiers sur lesquelles elle ne possède pas le savoir-faire ou la technologie, comme avec Floa dans le paiement fractionné ou plus récemment Kantox, qui permet d’automatiser la gestion de devises.

La gamme de produits d’Hello Bank est aujourd’hui beaucoup plus large que celle de Orange Bank, qui ne propose que la tenue de compte, une carte de débit, le dépôt de chèques, les services de paiement à l’international et de paiements mobiles. Surtout, BNP Paribas n’a nul besoin de l’actif technologique de Orange Bank.

Le fonds d’investissement Cerberus, qui s’est porté acquéreur du réseau et des portefeuilles de HSBC en France, a fait le même choix. « Il ne reprend ni le système d’information ni les back offices de HSBC France. La plateforme de HSBC en France n’étant pas suffisamment industrielle, il fait le pari de l’externalisation auprès d’Arkea Banking Services, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa », explique Nicolas Taufflieb. Dans le cas de Orange Bank, l’actif technologique est au contraire de bonne qualité, le groupe télécoms ayant beaucoup investi. Mais «BNP Paribas, tout comme la Société Générale avec Boursorama, disposent déjà de plateformes tout à fait capables de gérer ces nouveaux portefeuilles de clients à un coût marginal », relève Nicolas Taufflieb.

Eviter le volet social

Surtout, BNP Paribas, tout comme Boursorama et Cerberus, s’épargnent une migration informatique longue et coûteuse. La récente fusion des systèmes d’information opérée par la Société Générale rappelle à quel point un tel chantier est titanesque. BNP Paribas ne reprend pas non plus les back offices, ce lui évite de devoir gérer des doublons et un plan social supplémentaire… alors que sa filiale BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) est en train de supprimer des emplois en France. Elle laisse ainsi le soin à Orange de gérer la bombe sociale du reclassement des 700 salariés travaillant pour Orange Bank. Le syndicat CFE CGC, majoritaire au sein de la filiale, donne déjà de la voix et appelle l’Etat actionnaire de Orange à hauteur de 30% à intervenir en faveur d’un rapprochement avec La Banque Postale.◆