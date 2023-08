Berkshire Hathaway a pleinement tiré parti de la hausse des taux d’intérêt

Berkshire Hathaway a bien tiré son épingle du jeu au deuxième trimestre 2023. Grâce à ses activités dans l’assurance et à la cession d’actions, la holding d’investissement de l’homme d’affaires Warren Buffett a publié samedi un bénéfice opérationnel record de 10,04 milliards de dollars (9,12 milliards d’euros), en progression de 6,6% par rapport à la même période de l’an dernier. En tenant compte de plus-values latentes atteignant 25,9 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, son bénéfice net, par nature volatil, s’est élevé à 35,91 milliards de dollars, contre une perte de 43,62 milliards enregistrée un an plus tôt.

«L’impact positif de la hausse des taux d’intérêt sur les revenus d’investissement du groupe a compensé les effets négatifs de cette hausse sur l’activité de certaines filiales», a commenté Jim Shanahan, analyste chez Edward Jones. L’assureur automobile Geico a publié un résultat avant impôts de 514 millions de dollars soutenu par une augmentation du niveau moyen des primes, un recul du nombre d’accidents et une meilleure maîtrise des coûts de marketing.

Une stratégie de croissance judicieuse dans l’assurance

Les bons résultats de Berkshire Hathaway sont également le reflet d’une stratégie de croissance externe judicieuse. En mars 2022, il s’est emparé d’Alleghany, société américaine présente sur les marchés de l’assurance habitation, de l’assurance dommage et de la réassurance, pour 11,6 milliards de dollars payés en numéraire. Ce prix représentait «un multiple de 1,26 fois la valeur comptable» de sa cible au 31 décembre 2021, avait alors précisé l’acquéreur.

La hausse des taux d’intérêt a en revanche pénalisé les investissements du conglomérat dans le secteur de la construction auquel il est exposé via sa filiale Clayton Homes, tandis que sa branche énergétique (Berkshire Hathaway Energy) a publié un bénéfice quasi-stable à 785 millions de dollars. BNSF Railroad, compagnie de chemin de fer américaine, a de son côté enregistré une baisse de 24% de son bénéfice à 1,26 milliard de dollars à cause du recul des volumes de fret et des augmentations salariales accordées.

Entre avril et juin 2023, Berkshire Hathaway a procédé à des désinvestissements pour un montant net de 8 milliards de dollars et ralenti le rythme de ses rachats d’actions à seulement 1,4 milliard de dollars, contre 4,4 milliards durant le trimestre précédent. «Ceci prouve que les dirigeants de Berkshire ne jugent pas les valorisations actuelles attrayantes», relève Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research. La trésorerie du groupe s’élevait ainsi à 147,4 milliards de dollars à fin juin 2023, niveau proche de son pic historique.