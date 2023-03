Banques, la course aux dépôts est ouverte

Les dépôts font les crédits, une transformation au cœur du métier bancaire. L’équation a évolué avec la hausse des taux, les banques doivent s’activer pour stabiliser la précieuse matière première des dépôts leur permettant de moins dépendre des financements de marché. Ajoutez-y l’assèchement des TLTRO, ces généreux prêts de la BCE aux banques : «la liquidité était abondante, elle ne l’est plus», observe Guillaume Bonnet, directeur de la gestion financière de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Les banques partent donc à la chasse pour conserver un bon équilibre de leur bilan.

«De nombreux particuliers conservent traditionnellement des sommes importantes sur compte courant, selon David Guyot, président du courtier en placements de trésorerie d’entreprise Pandat Finance. Quelques centaines d’euros par compte multipliées par des millions de clients, cela devient un précieux pactole pour les banques». L’aimant de la hausse des taux s’exerce côté clients particuliers essentiellement vers les livrets d’épargne défiscalisée, Livret A et LDDS en tête. Une enveloppe à fort potentiel, le Livret A moyen étant garni à hauteur de 5.800 euros à fin 2021 pour un plafond de 22.950 euros.

Comptes à terme

Mais les livrets réglementés ne sont pas les meilleurs amis des banques, contraintes de centraliser les deux tiers de l’encours auprès de la Caisse des Dépôts et de subir le taux de rémunération. La Banque Postale, par exemple, est historiquement une banque de dépôts avec aujourd’hui 135 milliards d’euros de ressources pour 76 milliards d’emplois. Les dépôts ont augmenté l’année dernière de 2,5%, surtout sur le Livret A dont la rémunération a été multipliée par 6 en un an. Un coût pour elle car le Livret A pèse 60 milliards d’euros dont le quart seulement est décentralisé, c’est à dire porté par le bilan de la banque.

«Cela fait partie de la mission de service public, souligne Vincent Menvielle, directeur des marchés de La Banque Postale. Nous proposons aussi des comptes à terme rémunérés à 1,5%. Et nous attirons une clientèle nouvelle mais notre objectif n’est pas simplement d’ouvrir des comptes, il est surtout d’instaurer une relation de banque principale avec les clients et de les équiper en répondant à leurs besoins.» La Banque Postale n’a pas intérêt à s’engager dans une nouvelle course aux dépôts…

A lire aussi:

« Un nouveau cycle commence après une période inédite de taux bas voire négatifs qui a duré dix ans, estime Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama. C’est un retour à la normale mais il faut un peu de temps aux établissements bancaires pour s’adapter. » Boursorama, justement, a su se monter agile. Voyant déferler 9 milliards d’euros de dépôts en 2022, elle s’est hâtée d’élaborer de nouveaux produits : un livret Bourso+ rémunéré à 2% jusqu’à 30.000 euros et un compte à terme sur 12 mois, rémunéré à 3% et accessible à partir de 30.000 euros. Le but : offrir un continuum de produits d’épargne pour capter ces dépôts qui pourraient partir vers la concurrence et proposer des rémunérations attrayantes pour fidéliser les clients, dont 1,5 million sont arrivés en 2022.

Les banques traditionnelles s’y sont mises aussi. «Nous pouvons lancer des opérations commerciales ponctuelles avec des taux dynamisés, voisins de 4% voire 4,5% aujourd’hui mais valables quelques mois seulement, pour capter de l’épargne que nous tenterons de fidéliser», indique Guillaume Bonnet.

Nouveaux produits

Le compte à terme (CAT) est «le produit intéressant pour les particuliers en complément des livrets réglementés» selon David Guyot. Il reste encore souvent l’apanage de la clientèle de gestion privée, mais pas toujours. PSA Banque, par exemple, a annoncé des taux de rémunération en hausse en janvier puis en février sur ses comptes à terme ainsi que sur le livret Distingo qui passe à 3% pendant quatre mois. La captive automobile veut attirer des liquidités qui financeront les crédits auto du constructeur. Mais elle doit trouver un équilibre pour les fournir au juste prix.

« Distingo est une source stratégique de financement de PSA Banque, elle représente 20% de ce refinancement, explique Sarah Zamoun, directrice de Distingo. Nous proposons un placement sûr, transparent et bien rémunéré qui séduit à la fois des clients aisés qui peuvent se permettre de bloquer une partie de leurs avoirs quelque temps et une clientèle nouvelle plus jeune, qui veut se constituer une épargne de précaution ou qui utilise le compte à terme pour des projets spécifiques. » Constatant l’intérêt suscité par ses offres, Distingo prépare un nouveau lancement pour début avril.

A lire aussi:

Côté clientèle d’entreprise, la bataille débute dès le compte à vue. Les corporates se souviennent que les banques se sont lamentées de devoir placer à taux négatifs auprès de la BCE pour justifier une facturation des dépôts. David Guyot chez Pandat observe que les banques «acceptent la rémunération des comptes à vue en ordre dispersé, certaines ont davantage besoin de ressources que d’autres, et à plus ou moins long terme». Pour Guillaume Bonnet à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, le mouvement «reste essentiellement réservé aux grands comptes, qui disposent plus souvent d’un matelas excédentaire de trésorerie d’exploitation». Une telle rémunération tutoie souvent le taux de référence Ester, aujourd’hui proche de 3%.

A plus longue échéance, le compte à terme tient le haut de l’affiche. Avec sa cohorte de renégociations en cette période de hausse des taux. Jusqu’à 4%, voire au-delà. «Les banques les plus généreuses peuvent considérer le CAT comme un produit d’appel, évaluant la rentabilité de la relation bancaire dans son ensemble», glisse David Guyot. Un équilibre à surveiller avec grande vigilance. Surtout, le président de Pandat Finance fixe l’horizon, puisque la pente des taux ne sera pas indéfiniment ascendante. Il invite à «cristalliser une rémunération de long terme, de 5 à 10 ans». Si le banquier peut se féliciter de sécuriser des ressources aussi longues, il peut tiquer sur le niveau de rémunération ainsi garanti.

Les banques, avance le président de Pandat, «prennent un risque mesuré, elles savent bien que tout CAT n’ira pas au terme, en chemin nombre de clients trouveront heureusement un meilleur moyen de rémunérer les liquidités, de par la vie naturelle de l’entreprise». Sans oublier que cette vision stable à long terme permet de renforcer les liens de confiance. «Les entreprises nous demandaient souvent il y a quelques mois encore du CAT à taux variable, désormais c’est principalement du fixe. Nous préférons proposer une rémunération à un an proche de celle à 5 ans afin de limiter le figement du taux dans le temps», abonde Guillaume Bonnet.

Mais le CAT a face à lui un sérieux concurrent : l’OPCVM monétaire. Président de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE), Daniel Biarneix observe que «les banques consentent progressivement à rémunérer les dépôts à vue, mais le mouvement est loin d’être généralisé. Alors qu’en parallèle la rémunération de l’ensemble des OPCVM monétaires grimpe». Dès lors, «il y a logiquement un certain arbitrage de souscription par les trésoriers d’entreprise en faveur des OPCVM». Cette ruée «est subie par les banques n’ayant pas agi pour anticiper la hausse des taux», selon Guillaume Bonnet. Le banquier précise avoir «identifié en amont des clients candidats potentiels aux fonds monétaires pour leur proposer une rémunération bonifiée des comptes à vue ou CAT. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir un montant important de ressources filer vers les OPCVM».

Selon l’enquête mensuelle Rexecode AFTE du mois de mars scrutant l’humeur des trésoriers d’entreprise, «le plébiscite en faveur du placement en cash des liquidités excédentaires perdure mais devient de moins en moins net à mesure de la remontée des taux». Alors que «les notes sur les OPCVM et les dépôts à terme s’améliorent quelque peu». Les comptes des banques françaises au premier trimestre donneront un éclairage précieux sur les gagnants et perdants de la course aux dépôts.