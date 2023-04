BANQUES ESPAGNOLES - Cap sur la rentabilité

En un an, le paysage de la banque espagnole s’est métamorphosé. Fin mars, le pays a salué la naissance de son nouveau leader domestique, CaixaBank, un géant doté de 20 millions de clients en Espagne et quelque 624 milliards d’euros d’actifs. Dans quelques mois, ce sera le tour d’Unicaja de célébrer son mariage avec Liberbank, créant ainsi le nouveau numéro cinq domestique, doté de plus de 108 milliards d’euros d’actifs.

En l’espace de plus d’une décennie, le secteur bancaire du pays a subi l’un des processus de concentration les plus profonds en Europe : avec 67 % – comparé à 42 % en 2008 –, la part de marché de ses cinq principales banques est aujourd’hui plus élevée que la moyenne européenne (65 %) et très loin devant la France (49 %), selon Moody’s. Les différents mouvements de consolidation ont abouti à des gains d’efficacité : depuis 2008, les dépenses d’exploitation ont ainsi été réduites de quelque 15 %, conséquence d’une activité de consolidation frénétique. Les deux dernières fusions – Bankia/CaixaBank et Unicaja/Liberbank – devraient ainsi aboutir à générer des réductions de coûts de l’ordre de 40 % des entités acquises.

Vulnérables

Pour l’heure, l’Espagne continue néanmoins à faire figure de mauvais élève parmi les banques de la zone euro : le rendement sur fonds propres (RoE) du secteur a continué d’afficher des valeurs négatives et a même diminué pour atteindre -3,15 %, en termes agrégés fin 2020, selon la Banque d’Espagne : « La recherche de rentabilité est la grande affaire de la banque espagnole, explique Pablo Manzano, vice-président chez DBRS Morningstar. L’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts continueront cette année à être au cœur de la stratégie de ces établissements. »

Le mouvement est en marche : la nouvelle CaixaBank a présenté en avril aux syndicats un plan massif de licenciements de 8.291 personnes, le plus important à ce jour dans la banque espagnole. Fin 2020, Santander avait négocié un plan de départs volontaires de 4.000 emplois, tandis que Sabadell ouvrait un guichet de 1.800 départs. Le numéro deux BBVA (lire ‘La parole à…’ page 14) a également proposé le 22 avril la suppression de près de 3.800 postes. Selon Moody’s, le nombre de salariés aurait déjà diminué de 37 % dans le secteur entre 2008 et 2019, comparé à une baisse de 19 % en moyenne dans l’Union européenne (UE). Sur la même période, le nombre d’agences aurait aussi été réduit de 48 % (31 % en Europe).

Dans un contexte de pandémie, la spécificité des banques espagnoles, très exposées à la banque de détail, ne joue pas en leur faveur : « La forte dépendance des banques espagnoles à l’égard des revenus nets d’intérêts, qui représentent près de 70 % du produit net bancaire du secteur (comparé à près de 50 % pour les banques britanniques, françaises et italiennes, NDLR), et la prédominance des portefeuilles de prêts à taux variables (quelque 65 % du total, NDLR) les rendent particulièrement vulnérables au maintien d’un environnement de taux très bas », explique Thomas Humblot, économiste bancaire au sein de BNP Paribas.

L’année 2020 n’a pas été facile : la perte nette à hauteur de 8,77 milliards d’euros enregistrée par Santander, la première de son histoire, a plongé le secteur bancaire espagnol dans le rouge : « En passant de 53 à 98 points de base, le coût du risque des banques espagnoles a presque doublé entre 2019 et 2020, explique Pablo Manzano. Il devrait rester à des niveaux relativement élevés cette année en raison d’une poursuite des provisions enregistrées en prévision de la hausse des créances en souffrance attendue une fois les mesures de soutien liées à la pandémie arrivées à échéance. » L’année 2021 devrait être marquée par une diminution d’événements exceptionnels mais les revenus devraient rester sous pression.

Une nouvelle phase de consolidation pourrait ainsi offrir une porte de sortie aux banques espagnoles. Mais qui se lancera dans la bataille ? Chez les acteurs de premier plan, la posture reste à l’indépendance. Après l’échec de sa tentative de fusion avec BBVA en novembre, Sabadell, qui doit présenter sa nouvelle feuille de route en mai, avait écarté toute volonté de rapprochement avec une de ses compatriotes, sans oublier au passage de signaler que la fusion avec BBVA « appartenait au passé ». Même constat chez Santander. La banque, qui a racheté Banco Popular en juin 2017 pour un euro symbolique, souhaite faire cavalier seul et continuer à investir dans la croissance organique et la digitalisation de ses opérations (lire l’encadré). « Les acteurs n’ayant pas atteint une taille critique bataillent pour parvenir à un niveau de rentabilité attractif, tandis que les conditions plus accommodantes que par le passé de la Banque centrale européenne pour des opérations de rapprochement crédibles sont susceptibles de pousser certaines banques et leurs actionnaires à sauter le pas », estime l’équipe de recherche crédit d’Axa IM.

Vers des entités plus diversifiées

Analyste bancaire chez S&P Global Ratings, Elena Iparraguirre voit aussi dans les anciennes caisses d’épargne et les établissements de taille moyenne des acteurs potentiels d’une nouvelle vague de consolidation : « Ces rapprochements pourraient agir comme des transformateurs pour les opérateurs en question et créer ainsi des entités plus diversifiées, avec une échelle plus importante et une capacité plus grande à réduire les coûts. » Toutes ne sont pas candidates : Ibercaja, dotée d’actifs de 58,4 milliards d’euros à fin décembre, a annoncé son intention de se coter en Bourse d’ici à 2022, défendant l’idée de continuer à opérer en toute indépendance. « L’absence de cotation boursière, comme c’est le cas pour Ibercaja et Kutxabank, de même que la structure de l’actionnariat rendent parfois difficiles les tentatives de rapprochement de ces opérateurs, poursuit Elena Iparraguirre. Entre les mains de fondations, ces acteurs n’ont pas la même pression que s’ils étaient sous contrôle d’investisseurs actions, qui les pousseraient à explorer des options stratégiques. » Dans ce paysage, Abanca pourrait néanmoins créer la surprise. A plusieurs reprises, la banque a exprimé ses ambitions de croître de façon non organique. L’établissement a mis son plan à exécution en rachetant, début avril, les activités espagnoles de la banque portugaise Novo Banco, sa sixième acquisition depuis 2014. En février dernier, elle avait finalisé le rachat de Bankoa à Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (CAPG), que la banque française contrôlait depuis 1997 à 95 %, le solde (5 %) étant détenu par Crédit Agricole SA.

« La perte d’activités pendant le processus d’intégration représente un risque possible, nuance Elena Iparraguirre. Dans un contexte de stagnation des volumes de prêts, ces banques n’ont d’autre choix que de préserver leurs clients et de mieux servir leurs besoins. » Les observateurs rassurent cependant sur la capacité des banques espagnoles à continuer à financer l’économie réelle : « Le rapprochement de banques individuelles ne devrait pas avoir d’incidence sur les prêts à l’échelle du système bancaire, confirme Thomas Humblot. Ce dernier a enregistré une baisse de 36 % de l’encours de ses prêts entre novembre 2008 et décembre 2020 mais ce mouvement est à mettre en perspective avec l’ampleur de la progression – de l’ordre de 160 % – entre janvier 2003 et novembre 2008. La baisse de l’encours peut donc être perçue comme un ajustement vers une nouvelle tendance de long terme, renforcée par l’introduction de nouvelles exigences réglementaires en fonds propres en 2013. » Reste donc aux établissements espagnols à trouver le partenaire de choix pour mieux affronter l’avenir.

Pour aller plus loin, les indicateurs de transparence dans l’UE, juin 2020, EBA, dans la version digitale de L’AGEFI HEBDO

www.agefi.fr

SANTANDER DONNE UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR À OPENBANK

Le numéro un de la banque espagnole poursuit son engagement dans le numérique. Santander vient de recapitaliser à hauteur de près de 170 millions d’euros sa filiale 100 % digitale Openbank pour accompagner son développement international. Présent depuis 2019 en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas, l’établissement envisage de débarquer au cours de ce premier semestre en Argentine avant de conquérir les Etats-Unis dans les prochaines années. Au total, la banque en ligne compte opérer à moyen terme dans dix marchés. Openbank est loin d’être un nouvel entrant. Créé en 1995 en Espagne sous la forme d’une banque par téléphone, cet établissement a été relancé en 2017 pour devenir une banque en ligne offrant une large variété de produits financiers : comptes épargne, comptes courants, cartes de crédit, prêts immobiliers et plans d’épargne retraite.

Santander souhaite désormais fusionner Openbank avec ses activités Santander Consumer Finance (SCF), spécialisées dans le crédit à la consommation et présentes dans 15 pays européens ainsi qu’en Chine et au Canada. Objectif : créer une nouvelle digital consumer bank, autrement dit, une nouvelle banque numérique pour les consommateurs : « Notre ambition sur le moyen terme est d’augmenter les revenus, de doubler les bénéfices nets et de construire la plus innovante des activités de crédit à la consommation en Europe », explique un porte-parole du groupe. Loin d’avoir constitué un obstacle, la pandémie de coronavirus a stimulé les performances d’Openbank : au cours des douze derniers mois, l’entité a attiré 285.000 nouveaux clients, deux fois plus qu’en 2019, pour un total de 1,5 million. Pas de quoi néanmoins lui assurer la rentabilité : la banque digitale a enregistré en 2020 une perte d’exploitation de 121 millions d’euros pour une perte nette de 91 millions, selon Jefferies.