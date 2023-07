Banco BPM s’allie au FSI dans le secteur des paiements en Italie

L’univers des paiements continue sa mue. Banco BPM a annoncé le 11 juillet être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement FSI (Fondo Strategico Italiano), au travers des entreprises Pay Holding et BCC Pay, afin de créer un pôle dédié aux paiements. FSI est donc parvenu à battre ses concurrents Worldline et surtout Nexi, qui gère actuellement les cartes et les paiements des commerçants pour BPM, également candidats à ce projet dévoilé par la banque le 18 avril dernier.

Ce partenariat, pour lequel Banco BPM a été conseillée par Bain & Company, pourrait conduire à la création du deuxième opérateur national, détenu à 100 % par des institutions italiennes. L’accord comprend la création d’une société conjointe dans laquelle Banco BPM pourrait entrer avec une «participation significative» que les sources de marché estiment à environ 30%. Dans le cadre de cette transaction, la banque envisage d’apporter ses activités de paiements. En échange, elle recevrait des liquidités et des actions de la part de FSI-BCC Pay. Le communiqué ne divulgue aucun chiffre. Mais les sources de marché évoquent une valorisation actuelle de cette activité estimée entre 500 à 600 millions d’euros.

Potentiel

En réalité, Banco BPM parie sur un potentiel plus important : la banque devrait ainsi continuer à bénéficier des commissions tirées de son activité de paiements, lesquelles ont atteint 140 millions d’euros en 2022, au travers d’un accord de distribution. Capitalisant sur «un secteur à fort potentiel de croissance en termes de volumes et de revenus», Banco BPM estime donc à plus de 2 milliards d’euros le potentiel de valorisation de cette branche sur le long terme. Au début de l’année, Banco BPM avait révélé que son activité de paiement (émission et acquisition) avait généré en 2022 un volume de transactions de 53 milliards d’euros grâce à 140.000 points de vente et 4,4 millions de cartes de paiement.

La banque s’attend aussi à ce que la transaction ait un impact positif net sur le capital. «Cet effet, ainsi que l’avantage supplémentaire en capital de 60 points de base attendu de l’adoption du compromis danois sur les filiales d’assurance, devrait permettre au ratio CET1 de Banco BPM de rester solide à plus de 14 %, malgré les vents contraires réglementaires, avec une marge de manœuvre pour une éventuelle amélioration de la distribution du capital » souligne UBS dans une note.

Pour FSI, la transaction s’inscrit dans une longue suite d’initiatives dans le secteur de la finance italienne. Fondé par Maurizio Tamagnini, un ancien banquier de Bank of America Merrill Lynch, le fonds a investi dans le secteur des paiements en créant en janvier 2022 l’entreprise BCC Pay avec la banque non cotée Iccrea. En début d’année, FSI a augmenté sa participation dans Anima, un gérant indépendant doté de plus de 180 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Fin avril, le fonds a également investi jusqu’à 100 millions d’euros dans l’opérateur de cartes de débit Bancomat pour soutenir son expansion en Europe. Au total, la société a dépensé plus de 900 millions d’euros dans des entreprises italiennes de mid-market dans l’objectif de les accompagner dans leur projet de croissance.