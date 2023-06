Arnaques aux virements : les banques face aux limites de la lutte anti-fraude

Sur le téléphone, le numéro du conseiller bancaire s’affiche. Confiant, le client décroche. A l’autre bout du fil, une personne prétend être une assistante de la banque. Convaincante, elle dit avoir repéré des opérations frauduleuses sur le compte. Pour les annuler, il va devoir confirmer les opérations par des sms qu’elle lui envoie. Le piège se referme : le client est en réalité en train d’opérer des virements frauduleux vers le compte de hackers ayant usurpé la ligne téléphonique de son conseiller grâce à un logiciel trouvé sur le dark net.

Si elle reste marginale au regard du nombre de transactions frauduleuses – 1% au premier semestre 2022, selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement – la fraude au virement progresse à grands pas. Et ses montants sont conséquents : 4.738 euros en moyenne. Les arnaques aux virements, en grande majorité via les outils de banque en ligne, ont représenté près de 28% du montant global de la fraude sur les six premiers mois de 2022, soit 167 millions d’euros.

Cette sophistication des techniques employées par les fraudeurs pose de nouveaux défis. Depuis que les banques ont achevé de déployer l’authentification forte, en application de la directive européenne DSP2, le taux de fraude sur les paiements par carte sur internet a commencé à baisser, de l’ordre de 30% depuis 2019. En revanche, les clients sont également plus nombreux à ne pas être remboursés.

La «négligence» des clients

Le Code monétaire et financier prévoit, en effet, que les banques ne sont pas tenues de rembourser les victimes d’opérations frauduleuses si celles-ci ont fait preuve de «négligence forte». Beaucoup considèrent donc que le client qui a validé une opération frauduleuse sur son terminal est responsable. «Les banques se passent le mot pour invoquer la négligence des clients. Dans près de 40% des cas, ils ne sont plus remboursés, c’est une pratique généralisée», pointe Michel Guillaud, président de l’association France Conso Banque, qui vient de lancer une action collective contre BNP Paribas.

En juin 2022, UFC-Que Choisir avait déjà alerté à ce sujet en portant plainte contre 12 banques pour «pratiques commerciales trompeuses», attirant l’attention des pouvoirs publics. Après un débat de place associant les prestataires de services de paiement, les associations, les e-commerçants et la Banque de France, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a présenté de nouvelles recommandations en mai dernier. La règle est claire : sans authentification forte de la transaction, le remboursement est immédiat ; en cas d’authentification forte, il appartient à la banque de mener une investigation dans un délai d’un jour ouvré pour déterminer si le client est victime de la fraude ou a commis une négligence, preuves à l’appui.

Les banques redoutent que leur fardeau ne devienne plus lourd à porter. «Un système où les banques devraient rembourser systématiquement toutes les fraudes n’est pas viable. Alors que nous sommes la banque la moins chère avec en moyenne seulement 8 euros de frais par an et par client, cela aurait des répercussions sur nos coûts et donc potentiellement sur nos tarifs !», met en garde Xavier Prin, directeur marketing et communication chez Boursorama. Bien qu’elles restent globalement silencieuses sur un sujet aussi sensible, les banques disent toutes pratiquer des remboursements suivant la situation. En cas de désaccord, les clients peuvent saisir leur médiateur.

«Lorsque des clients nous informent avoir été victimes d’une fraude, la situation est analysée au cas par cas dans les plus brefs délais afin de déterminer les circonstances de celle-ci, et ainsi rembourser les opérations contestées dès lors que sont remplies les conditions prévues par la réglementation en vigueur», précise BNP Paribas. «Nous refusons les remboursements dans des cas extrêmement précis où la négligence grave du client est clairement identifiée. Parfois, le fraudeur est très habile et les messages d’alerte que nous déployons en amont ne sont pas suffisants pour éviter au client de tomber dans le piège, nous en tenons compte», acquiesce Xavier Prin.

Un flou juridique

Le débat est loin d’être clos, car la notion de «négligence grave» du client n’est pas explicitement définie dans les textes. L’OSMP confirme que ses recommandations «constituent des pratiques de référence pour les acteurs du marché des paiements», mais «elles n’ont pas vocation à se substituer à la réglementation applicable, ni à la jurisprudence en la matière». C’est donc au juge que revient in fine la responsabilité d’arbitrer la négligence du client.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 mars dernier contre BNP Paribas pourrait faire pencher la balance en faveur des consommateurs. Le juge a condamné la banque de la rue d’Antin à rembourser 54.500 euros à un client qui avait été manipulé par un fraudeur. Celui-ci avait usurpé le numéro d’appel de sa conseillère, via la technique dite du spoofing, et dirigé vers une fausse application identique à celle de sa banque. La cour d’appel a rejeté la négligence du client, considérant que «le mode opératoire, par l’utilisation du ‘spoofing’, soit littéralement une usurpation d’identité, a mis [le client] en confiance et a diminué sa vigilance». «Cet arrêt montre que le système n’est pas aussi inviolable que les banques le prétendent. Il rappelle aussi que les banques doivent prouver la négligence du client», se réjouit Michel Guillaud de France Conso Banque.

Les associations de consommateurs interpellent également les banques sur leur responsabilité en matière de protection de leur clientèle. «Ce type de fraude est très difficile à combattre. Il s’agit d’une chaîne bien rodée où chacun joue son rôle : le hacker, l’hébergeur qui crée le faux site miroir du commerçant ou de la banque, souvent implanté dans des pays à la législation complaisante, et la personne recrutée pour appâter le client au bout du fil», explique Laurent Sarrat, fondateur de Sis ID, une fintech qui aide les entreprises à lutter contre la fraude dans 26 pays. «Contrairement aux idées reçues, les fraudeurs n’appartiennent pas à une organisation criminelle unique dont on pourrait faire tomber la tête, mais forment un écosystème de spécialistes assemblés intelligemment pour opérer les fraudes. Ils ne dérobent souvent que quelques milliers d’euros aux particuliers et quelques centaines de milliers d’euros aux entreprises, des sommes importantes, mais suffisamment basses pour rester en dessous des radars. La police n’a pas le temps de traiter tous ces cas», poursuit-il.

Face à ce type d’arnaques et à leur constante évolution, «il n’y a souvent pas d’autre moyen de lutte que le partage d’information», admet-il. C’est ce que Sis ID, dans laquelle BNP Paribas a investi en 2020, pratique au sein de la communauté de ses entreprises clientes.

La prévention comme moyen de lutte

Conscientes de ce fléau, les banques multiplient les messages d’alerte à l’intention de leurs clients, sur leurs sites, leurs applications mobiles et via des emails. La Fédération bancaire française (FBF) a lancé fin avril une grande campagne de sensibilisation dans les médias : «ne communiquez jamais vos données personnelles». Elle annonçait aussi à la mi-mai la mise en place «de mesures visant à améliorer les process existants de traitement et d’information clientèle. Déployées prochainement par les établissements, elles auront pour objectif de préciser les informations et les messages transmis aux clients afin de ne leur laisser aucun doute sur la nature de l’action effectuée lors de la réalisation de certaines opérations, en particulier sur leur application bancaire».

La Banque de France et les associations de consommateurs vont plus loin : elles souhaitent que les banques mettent en place un système permettant de vérifier la correspondance entre l’Iban et l’identité du bénéficiaire d’un virement. Cette solution est poussée par la Commission européenne, qui veut encourager le paiement instantané, dans le cadre de la révision du règlement européen Sepa. «Les banques rechignent à le mettre en place, car il est coûteux de revoir leurs systèmes d’information et elles ne veulent pas contrarier les grands sites marchands», pointe Michel Guillaud.

Une autre solution, déjà pratiquée selon lui par une poignée de banques seulement, consiste à imposer des plafonds assez bas aux clients pour les virements avec des procédures semi-manuelles de validation au-delà d’un certain montant. Une solution qui est loin de faire l’unanimité. «Bien sûr, les banques pourraient limiter le montant des virements et bien d’autres choses, mais cela reviendrait à empêcher les clients de disposer de leurs fonds, ce qu’ils ne souhaitent évidemment pas. On ne souhaite pas non plus alourdir l’expérience client et compliquer la vie de tous les utilisateurs lorsqu’ils veulent faire une opération courante pour quelques cas qui se font arnaquer !», s’agace Xavier Prin. Et de conclure : «le premier moyen de lutte reste la prévention». Et donc la responsabilisation des clients.