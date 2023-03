Allianz a vu s'évaporer 468Md€ d’encours en 2022

Une «annus horribilis» à oublier pour Allianz en gestion d’actifs. Entre la résolution de l’affaire des fonds Structured Alpha, et la baisse historique des marchés obligataires, l’assureur allemand a enregistré une chute de 17,9% de ses encours, et un recul de 8,3% de son chiffre d’affaires en asset management. Le directeur général d’Allianz, Oliver Bäte, a évacué dès le début de la conférence analystes l’affaire des fonds Structured Alpha, en se bornant à rassurer les parties prenantes qu’il prenait le sujet très au sérieux, qu’il comptait indemniser équitablement ses clients le plus rapidement possible, et qu’il allait renforcer la gestion des risques extrêmes en interne. L’assureur allemand a payé un lourd tribut dans ce dossier. Il a ainsi décaissé pas moins de six milliards de dollars (5,6 milliards d’euros) pour solder les différents litiges avec les régulateurs américains et dédommager les clients, et a été interdit de gestion pour dix ans aux Etats-Unis. Pour continuer à couvrir ce marché, le groupe a passé un accord avec Voya Financial, en transférant ses actifs gérés aux USA et ses équipes à Voya IM, contre une prise de participation de 24% dans la société de gestion. Les fonds structurés Structured Alpha, vendus aux Etats-Unis via Allianz Global Investors US, ont compté jusqu’à 11 milliards de dollars d’encours à fin 2019. Ces stratégies optionnelles, exposées aux variations de l’indice S&P 500 et de la dette d’Etat américaine, ont explosé en vol lors de la hausse soudaine de la volatilité en mars 2020, durant la crise du Covid-19. Le régulateur américain, la SEC a été sans pitié par AllianzGI: il a poursuivi la firme pour manipulation de rapports financiers, de dissimulation de l’ampleur du risque et de la performance réelle des fonds. Les pertes ont concerné une centaine d’investisseurs institutionnels américains. Grégoire Tournant, l’ex-directeur des investissements de la gamme de fonds structurés, a récemment demandé à un juge américain de classer les poursuites (fraude, complot et obstruction) à son encontre. Une décollecte concentrée sur l’obligataire et les investisseurs américains Sur le front de la collecte, le groupe a principalement souffert de la chute historique des marchés obligataires, avec 80,7 milliards d’euros de retraits nets sur la classe d’actifs. Les fonds actions ont eux aussi décollecté, à hauteur de 15,1 milliards. A l’inverse, les fonds multi-classes d’actifs (+5,5 milliards d’euros) et alternatifs (+8,9 milliards). L’environnement de marché a principalement touché sa filiale californienne Pimco, spécialiste de l’obligataire, qui a rendu 75,1 milliards d’euros à ses clients. AllianzGI a, lui, limité la casse avec seulement 6,3 milliards d’euros de rachats nets. Sans surprise, ce sont les Américains qui ont principalement retiré leurs avoirs, avec -62,1 milliards d’euros nets sur la période. Les investisseurs européens ont également demandé à récupérer une partie de leur argent, avec une décollecte de 27,8 milliards d’euros, tandis que les investisseurs de l’Asie-Pacifique ont placé 8,7 milliards d’euros. Au total, les encours gérés pour compte de tiers ont reculé de 331 milliards d’euros sur les douze derniers mois, en raison d’une décollecte de 81,4 milliards d’euros, d’un effet négatif de 30,3 milliards principalement lié aux transferts d’actifs chez Voya IM, et d’un effet marché de 301,1 milliards. L’effet change a, lui, amélioré la valeur des encours de 81,6 milliards d’euros. Les encours d’AllianzGI ont fondu d’un quart pour atteindre 340 milliards d’euros, bien qu’ils conservent encore dans leur périmètre 57 milliards d’euros délégués à Voya IM. Ceux de la filiale Pimco ont baissé de 14,2% à 1.295 milliards d’euros. Les fonds gérés pour la maison ont eux aussi vu leurs encours reculer, de 21,2% à 506 milliards d’euros. La baisse totale des encours pour le groupe Allianz s'élève à 468 milliards d’euros, pour atteindre 2.141 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Côté rentabilité, sans surprise, elle s’est érodée dans les différentes filiales. Chez Pimco, le résultat opérationnel a reculé de 4,9% à 2,5 milliards d’euros, malgré un chiffre d’affaires stable à 6,1 milliards d’euros. Le mouvement a été un peu plus fort chez AllianzGI, où le chiffre d’affaires a baissé de 7% à 2,2 milliards d’euros, et le résultat opérationnel de 19% à 755 millions d’euros. Les deux sociétés ont notamment souffert de la baisse de leurs encours, et d’une diminution des frais de performance. Allianz s’attend a un petit recul du résultat opérationnel pour 2023, à 3 milliards d’euros, en raison notamment d’une plus faible base d’encours sous gestion, a précisé le directeur financier Giulio Terzariol.