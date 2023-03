Affaires «CumCum» : le lobby bancaire dépose un recours contre l’administration fiscale

Les banques françaises contre-attaquent. Alors que BNP Paribas et sa filiale Exane sont visées par des enquêtes pour «fraude fiscale aggravée», la Société Générale, Natixis et HSBC Continental Europe pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée » dans l’affaire des «CumCum», la Fédération bancaire française (FBF) s’en remet à la justice pour forcer l’administration fiscale à clarifier sa doctrine sur les arbitrages de dividendes.

Le lobby vient de déposer un recours devant le Conseil d’Etat, a-t-il confirmé à L’Agefi, après que l’agence Bloomberg a révélé l’information ce jeudi 30 mars. «Le dépôt du recours au Conseil d’Etat est complètement indépendant des procédures judiciaires en cours, que la FBF ne commente pas», assure cette dernière à L’Agefi.

Echapper au prélèvement à la source

Le Parquet national financier (PNF) a lancé mardi 29 mars des opérations de perquisition multiples dans les cinq banques soupçonnées d’avoir aidé des clients étrangers détenteurs d’actions françaises à échapper à l’impôt sur les dividendes, au moyen d’une pratique connue sous le nom de «CumCum». Révélée en 2018 dans le cadre d’une enquête internationale menée par 19 médias européens dont Le Monde, cette dernière consiste à transférer momentanément le titre de propriété de l’action à la banque autour de la date du versement du dividende, pour ne pas que s’applique le prélèvement à la source sur le dividende.

Les révélations des «Cum-Ex files» ont déjà donné lieu à des procès en Allemagne. En France, le PNF a ouvert des enquêtes préliminaires en 2021, après une plainte déposée contre X par 250 contribuables français, dont le député PS des Landes Boris Vallaud, ainsi qu’un signalement de l’administration fiscale. La Direction générale des finances publiques (DGFip) a procédé à sa propre enquête qui a déjà donné lieu à plusieurs redressements fiscaux.

Mettre fin à l’incertitude juridique

Depuis qu’a éclaté l’affaire en 2018, les banques suspectées nient avoir recours à des pratiques de marché illégales. Lors d’une audition au Sénat en 2021, le directeur général délégué de la FBF, Etienne Barrel, déplorait un manque de clarté de la doctrine fiscale, générant une incertitude préjudiciable pour la place de Paris. «Depuis plusieurs années, le champ de la retenue à la source sur les dividendes français est un sujet de controverse entre les établissements bancaires et l’administration fiscale», explique la FBF à L’Agefi.

La publication de trois nouveaux documents par le Bofip (Bulletin officiel des finances publiques) à la mi-février n’est pas venue clarifier, selon elle, les règles applicables en la matière pour les banques et leurs clients. «Au contraire, elle accentue l’incertitude à laquelle vont être confrontés les acteurs économiques car l’administration s’écarte des règles législatives existantes. Elle n’apporte pas non plus de précision sur la retenue à la source qui serait applicable selon elle dans les situations qu’elle vise», déplore un porte-parole de la FBF.

Le lobby bancaire avait déjà annoncé il y a un mois son intention de saisir le Conseil d’Etat, bien avant donc le coup de filet géant des magistrats français révélé ce mardi par le journal Le Monde. «Nous devions déposer un recours devant le Conseil d’Etat quoi qu’il arrive avant la mi-avril (au plus tard deux mois après la publication du Bofip) pour être dans les délais», précise la FBF. En s’en remettant à la haute juridiction administrative, son objectif est de «bénéficier d’un cadre juridique clair applicable à l’ensemble des acteurs de marché».