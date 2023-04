Le fonds norvégien veut une intelligence à sa taille

Le fonds souverain norvégien, l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde avec environ 1.260 milliards d’euros d’actifs sous gestion, utilise l’apprentissage machine pour ses mesures extra-financières. Le fonds est actionnaire de plus de 9.200 entreprises dans le monde, ce qui représente une masse gigantesque de données. Dans son rapport de durabilité pour 2022, il explique sa démarche :

« Nous procédons chaque année à des mesures de durabilité pour lesquelles nous collectons et analysons les données publiées par les entreprises sur leur exposition à des risques de durabilité, la façon dont ces risques sont gérés, et leur performance de durabilité.

En 2022, nous avons amélioré le processus en nous appuyant sur des méthodes d’apprentissage machine pour identifier et collecter des données plus précises de façon plus efficace, ce qui contribue à améliorer la standardisation et la comparabilité. Cela rend aussi nos mesures extensibles et nous avons pour but d’appliquer nos critères plus largement dans notre portefeuille en achevant en 2023 l’analyse commencée en 2022.

Nous utilisons les données de durabilité collectées en combinaison avec d’autres informations dans notre gestion du risque pour prioriser et mesurer les engagements des entreprises, prendre nos décisions de vote en assemblée générale et évaluer le résultat de nos activités. »

D’autres applications

Le fonds souverain montre depuis quelques mois un intérêt intense pour les technologies d’intelligence artificielle. Son directeur général, Nicolai Tangen, a proposé dans une boutade sur le réseau LinkedIn de modifier son prénom en « NicolAI », pour « Artificial Intelligence », en partageant un article sur les possibles effets économiques de l’intelligence artificielle générative. Il a aussi abordé le sujet dans son podcast avec le dirigeant fondateur du concepteur de puces Nvidia ou encore le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Pour sa conférence annuelle d’investissement, le 25 avril 2023, l’investisseur souverain a invité Kai-Fu Lee, référence mondiale de l’intelligence artificielle, président-directeur général de Sinovation Ventures, à parler de l’évolution de l’intelligence artificielle.

Et pour passer à la pratique, le 19 avril, le fonds a organisé un « hackathon » – un concours de développement informatique – consacré à l’intelligence artificielle auquel participent 120 employés. Peut-être le début d’une nouvelle application spécifique au fonds souverain.