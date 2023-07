Nathalie Lhayani - Engagée volontaire

Ses rendez-vous s’enchaînent au pas de course. En retard à une réunion en raison de notre entretien, Nathalie Lhayani se connectera « en visio » avec ses équipes. La directrice de la politique durable de la Caisse des dépôts n’est pas avare de son temps ni de son engagement. Elle le dit, sans fausseté. Elle place son énergie au service de l’intérêt général : « La démocratie participative et l’écologie ». Cette idée la nourrit depuis l’adolescence. « J’étais portée par un idéalisme, l’envie de sauver le monde », sourit-elle. Ses fossettes se creusent lorsqu’elle parle, dégageant une sympathie immédiate.

L’action à la CDC et au FIR

A la Caisse des dépôts (CDC), ce sont les résultats qu’elle recherche et qu’elle obtient. Depuis 2019, son équipe d’une vingtaine de collaborateurs et elle mettent en place une politique durable, climat et biodiversité pour l’ensemble du groupe, concernant la gestion d’actifs, la Banque des territoires, Bpifrance, La Poste et les filiales. Tous les métiers doivent se placer sur une trajectoire de moins de 2 degrés. Le groupe répond présent pour le financement de la transition énergétique, il engage 60 milliards d’euros de 2020 à 2024, puis 100 milliards jusqu’en 2028. Le groupe agit également sur la demande d’énergie à travers la rénovation des transports ou de l’immobilier. Présente sur tous les fronts, elle est aussi administratrice de CDC Biodiversité et de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE).

Nathalie Lhayani se sent bien à sa place. Elle a choisi le monde économique et la finance — avec un attrait profond pour la Caisse – car ce sont de « puissants leviers de transformation ». Les banques publiques de développement partagent la même ambition à ses yeux. Une voie qu’elle a choisie au cours des études supérieures, à Dauphine en économie du développement, puis à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. C’est un véritable « fil rouge » qui la guide, pour une finance responsable et même militante. Depuis juin 2022, elle préside le Forum pour l’investissement responsable (FIR) pour entraîner l’ensemble de la place « vers de l’impact ». La finance durable, l’engagement actionnarial, les résolutions sociales et environnementales, le label ISR, la transparence fiscale, le partage de la valeur… occupent son emploi du temps. Nathalie Lhayani participe également au comité d’orientation du réseau Le Lierre, réunissant des fonctionnaires et experts cherchant à réinventer le service public. Pour cette mère de deux enfants, les journées à rallonge ne sont possibles que grâce à un conjoint « formidable ».

Un sens politique

Mais il y a dans les traits de Nathalie Lhayani une sorte d’air décidé, obstiné, presque têtu. C’est sans doute ce qui lui a valu des succès de négociatrice, un goût pour la politique et les affaires étrangères. Une dimension naturelle. Originaire du Maroc, elle passe son enfance à Téhéran avant de rejoindre la région parisienne, puis les institutions européennes à Bruxelles en début de carrière. D’abord assistante parlementaire, elle prend part ensuite au think tank Confrontations Europe, fondé par Philippe Herzog, Michel Rocard, Claude Fischer, cherchant à rapprocher les citoyens de la cause européenne. Toujours dans cette optique, elle fonde et dirige le média en ligne EurActiv.fr, dédié à la cause européenne. Le journalisme aurait pu devenir une vocation mais la Caisse des dépôts la retient. Elle l’embauche une première fois pour ouvrir une représentation permanente à Bruxelles. En 2019, on lui demande d’aller défendre « le capital patient » auprès des institutions alors que l’application des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) ou les discussions sur la directive Solvabilité 2 peuvent constituer des freins aux investisseurs de long terme au lendemain de la crise financière. Ce travail d’influence lui permet de continuer à nouer de liens étroits avec les députés européens.

La politique n’est jamais loin. En 2012, elle rejoint le secrétariat général pour les Affaires européennes auprès du Premier ministre, avec toujours le souhait « de porter le changement économique à l’échelle européenne ». Cela ira même plus loin lorsqu’elle revient à la Caisse pour la COP21. Elle participe aux négociations climatiques, avec notamment Pierre Ducret et Pascal Canfin, pour la réorientation des capitaux dans une économie bas carbone. Elle contribue au lancement du Climate Finance Day ou encore à la création de l’art.173 sur les reportings des investisseurs institutionnels. Son combat pour la transition écologique se poursuit en 2016 au cabinet de Nicolas Hulot, ministre de l’Ecologie – « une période grisante », dont elle fut elle-même un peu surprise. On lui donne carte blanche pour négocier des objectifs européens ambitieux sur le glyphosate, les pesticides, la décarbonation de l’économie, la limitation des émissions des voitures…, se souvient-elle, avec le sentiment d’avoir accompli quelque chose d’important. Portée par cet élan, Nathalie Lhayani envisage même de se présenter aux élections européennes de 2019. Elle reviendra finalement à la Caisse des dépôts, sans perdre de vue les bonds en avant de l’Europe sur la transition écologique. Nathalie Lhayani se trouve « très agréablement surprise » de voir à quel point la Commission européenne s’engage pour le climat à travers le « Fit for 55 », soit une réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990. Un engagement qu’elle n’aurait jamais cru possible d’obtenir. Celle qui se considère comme une « petite main » de ces transformations n’en est pas moins fière d’avoir donné à son idéal une réalité. ■

SON PROFIL...

Née en 1975 à Téhéran de parents marocains, Nathalie Lhayani commence sa carrière dans la société civile, proche des institutions européennes, puis représente la Caisse des dépôts auprès de Bruxelles. Elle rejoint les cabinets ministériels, pour les Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique ou auprès du Premier ministre, en tant que conseillère Europe. Elle revient à la Caisse des dépôts une première fois pour travailler sur la COP21, puis pour superviser la politique durable de l’ensemble du groupe. Elle est élue présidente du Forum pour l’investissement responsable il y a un an.