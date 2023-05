La finance réunie à la COP26 en 2021 promettait de sauver la planète. Les banques, assureurs, fonds de pension, gestionnaires d’actifs... rassemblés sous la bannière du « Glasgow Financial Alliance for Net Zero » (GFANZ) et de l’envoyé spécial des Nations unies pour le climat et la finance, Mark Carney, claironnaient des engagements de neutralité carbone de leur portefeuille pour 2050, en ligne avec l’Accord de Paris.

Mais les départs se succèdent et l’adoption de mesures concrètes se fait attendre. Le numéro deux mondial de la gestion d’actifs, Vanguard (7.000 milliards de dollars sous gestion), a quitté le navire de la « Net Zero Asset Managers Initiative » (NZAMI) fin 2022 en raison de la « confusion (…) sur la façon d’appliquer des approches net zero aux fonds indiciels largement diversifiés ». Dans une interview au Financial Times, le directeur général Tim Buckley estimait également que le gérant ne devrait pas « dicter la stratégie des entreprises ». La société de gestion américaine Green Century Capital Management, qui gère près de un milliard de dollars, est aussi partie du groupe pour des difficultés de « conformité ».

L’efficacité de ces coalitions est très limitée

Les plus gros réassureurs mondiaux, Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Zurich Insurance, tournent le dos à la « Net Zero Issurance Alliance (NZIA) ». Munich Re évoque de possibles « risques antitrust importants ». Le marché de la réassurance étant concentré entre quelques grands acteurs, Munich Re estime que l’adoption de règles communes pourrait s’apparenter à une entente de marché dans un cartel. Pour un assureur, l’explication est ailleurs. « Les risques concurrentiels sont bien étudiés par les avocats, bien en amont de l’adhésion à la coalition. La coalition ne fait que proposer une méthodologie commune, non contraignante. Ils sortent car ils ont d’importantes parts de marché et craignent de perdre du business dans un climat notamment anti-ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR) aux Etats-Unis », avance-t-il.

La crédibilité en question

En sortant de la « Net Zero Banking Alliance » (NZBA), la banque allemande éthique GLS Bank a estimé que la coalition n’était pas crédible lorsque les membres continuaient de financer les nouveaux projets de développement fossile dans le monde. « Lors de la dernière assemblée générale de JPMorgan, deux résolutions climat demandant à la banque de présenter un plan de transition et d’arrêter de financer des projets fossiles ont été rejetés par les actionnaires. Il est stupéfiant de voir de tels acteurs appartenir à la NZBA alors qu’ils ne sont pas prêts à adopter des plans climat sérieux. Sans système de suivi des engagements et de sanctions, l’efficacité de ces coalitions est très limitée », estime un observateur du secteur.

Le groupe des investisseurs institutionnels s’en sort mieux, même s’il compte des départs comme celui du fonds de pension australien CBUS Super en septembre 2022 par manque de ressources internes. « La Net Zero Asset Owner Alliance (NZAO) est sérieuse dans la façon dont elle définit les objectifs de décarbonation des portefeuilles et met la pression sur ses membres pour qu’ils présentent des trajectoires tous les cinq ans, conformes à la science et l’Accord de Paris. Leurs plans sont remis au secrétariat et validés par la coalition. Cela tire vers le haut plus de 80 institutionnels, dont certains dans des pays émergents très éloignés des pratiques européennes », salue un investisseur.

