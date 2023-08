La folie des grandeurs du fonds souverain d’Arabie Saoudite

Rien n’arrête le fonds souverain saoudien, Public Investment Fund (PIF). La baisse des marchés en 2022 n’entame pas son ambition de transformation du pays et de conquête des marchés mondiaux. Doté à son actif de près de 3.000 milliards de riyals soit 710 milliards d’euros à fin 2022 (dont 540 milliards d’euros d’actifs sous gestion), le fonds compte atteindre les 1.000 milliards d’euros d’ici à 2025, précise son dernier rapport annuel. Il se positionne parmi les plus gros souverains du monde et vient défier les fonds voisins des Emirats, du Qatar et du Koweit. Rien qu’en 2022, les encours du PIF ont cru de 15%, faisant fi de la baisse des marchés.

Le PIF accuse pourtant 14 milliards d’euros des pertes totales en 2022. Les activités d’investissements du fonds subissent plus de 10 milliards d’euros de pertes en raison de la dégringolade des marchés dont le secteur des technologies dans lequel il est exposé. Le fonds de capital investissement dédié aux tech Softbank Vision Fund, détenu par le PIF, Mubadala (le fonds d’Abu Dhabi) et le conglomérat japonais Softbank, a particulièrement souffert.

Mais, c’était sans compter les revenus (50 milliards d’euros) tirés de ses participations stratégiques. Le PIF détient aujourd’hui 8% de la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco. Il est également présent au capital de la Saudi Telecommunication Company (STC), de la première banque du pays Saudi National Bank (SNB), de la compagnie minière Ma’aden, de Tahakom Investment Company, ou encore de Sela Sports Company. En outre, les réserves du fonds souverain ont pu grossir grâce à un transfert de 4% des parts détenues par l’Etat dans Saudi Aramco, suivi par un transfert identique en avril dernier, valorisé 72 milliards d’euros. Le fonds perçoit également des versements en capital du gouvernement et mise sur la dette. Il a ainsi pu émettre la première obligation verte d’un fonds souverain pour 3 milliards de dollars en octobre 2022, puis une seconde en février 2023 pour 5,5 milliards de dollars.

Les poches pleines, le prince héritier du royaume, Mohammed ben Salmane (MBS), aux commandes du PIF depuis 2015, a fait du fonds le principal levier de transformation économique du pays dans le cadre de sa « Vision » stratégique 2030. Le PIF doit préparer le pays à l’après-pétrole en diversifiant son économie dans les technologies, les transports, la finance, ou encore le sport et le tourisme.

Les projets pharaoniques feront du royaume le parfait concurrent de Dubaï, Abu Dabi ou Doha. La course à la démesure est lancée. La ville futuriste Neom qui doit traverser le désert sur 170 km - tout en promettant une exemplarité environnementale qui peut susciter quelques interrogations - affiche un budget ahurissant. La première phase du projet devrait coûter 314 milliards d’euros jusqu’en 2030, financée pour moitié par le PIF. L’année dernière, 6,3 milliards d’euros ont déjà été investis, selon le rapport du fonds.

Une autre ville dédiée aux loisirs, Qiddiya, près de la capitale Riyad, doit sortir de terre pour accueillir des millions de touristes dans des parcs d’attractions, stade de foot, circuit de Formule 1, terrain de golf… 680 millions d’euros ont déjà été engagés par le fonds souverain. Le royaume mise sur une croissance en flèche du tourisme. Il développe avec son fonds souverain plusieurs projets touristiques de luxe, baptisés « Red Sea Global ».

L’Arabie Saoudite doit devenir une destination touristique de premier ordre et un hub aérien. Le futur aéroport « King Salman International Airport » pourra accueillir 185 millions de passagers en 2050. La future compagnie aérienne du pays, Riyadh Air, présentée au Bourget avec un Boeing 787-9 à ses couleurs, sera entièrement détenue par le fonds souverain. Elle doit servir plus de 100 destinations d’ici à 2030. Le fonds a également soutenu la création de la société de leasing aérien, Aircraft Leasing Company (AviLease). La société disposera de 32 Airbus A320 neo cette année.

Le fonds est partout. Il vise à dépenser au minimum 36 milliards d’euros par an dans l’économie locale. L’année dernière, 29 milliards d’euros ont pu être mobilisés et 25 entreprises ont été montées grâce au fonds. Le royaume a inauguré Ceer, la première marque de voitures électriques du pays. Le fonds tient une place dans 80 entreprises du pays, du pétrole et gaz, dans la finance (Saudi National Bank ou le fonds de private equity Sanabil Investments), la production d’électricité et désalinisation des eaux (ACWA Power), la défense (SAMI), l’immobilier (Tadawul, SRECO) ou l’intelligence artificielle (SCAI). Au total, 68% des encours du fonds sont investis dans le pays et 23% à l’international.

Le fonds veut peser dans le financement de l’économie régionale. Il a créé en octobre 2022 cinq sociétés d’investissement régionales en Jordanie, à Bahreïn, au Soudan, en Irak et à Oman, ainsi qu’en Egypte en août, souligne une note du Trésor.

Le fonds souverain se positionne sur les marchés mondiaux avec un biais pour les États-Unis, la tech et l’innovation. Il investit dans Uber (3,5 milliards de dollars), dans Blackstone (20 milliards de dollars engagés dans le programme d’infrastructures américain), le constructeur américain de voitures électriques Lucid (60% de parts), Zoom, Alphabet, Microsoft, Starbucks… Le fonds croit dans les jeux vidéo à travers Nintendo, Savvy Gaming Group ou EA.

Pour son développement international, des bureaux ont été ouverts à Londres, New York et Honk Kong en 2022. Une nouvelle adresse est prévue à Paris, a fait savoir le fonds en juin dernier lors du forum franco-saoudien. Le fonds regarde avec intérêt la France. Il a apporté deux milliards de dollars dans des fonds de private equity, crédit et infrastructures français dans le cadre d’un accord avec France Invest. Il détient une participation estimée à 14% dans AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier. A travers son fonds de capital-investissement Sanabil, il possède 40% de la société événementielle de Richard Attias, marié à Cécilia Ciganer Albéniz (ex Sarkozy). L’entreprise organise la plupart des événements professionnels en Arabie saoudite, dont le forum Future Investment Initiative (FII).

Des liens se créent avec la France. Le français Cédric Cros, ancien de chez McKinsey et BNP Paribas, est devenu directeur de la stratégie du fonds en début d’année. En 2022, HEC Paris a aussi assuré le premier MBA dédié aux employés du fonds, pour 35 participants, indique le rapport annuel.

Soft-power

Le fonds doit jouer son rôle dans la géopolitique, en « favorisant les relations bilatérales entre gouvernements », souligne son rapport, dans un pays visé pour ses atteintes aux droits de l’homme (condamnation à de longues peines de prison contre des opposants, peine de mort pour des mineurs au moment des faits présumés, expulsions forcées, exploitations des travailleurs immigrés, discrimination des femmes, selon Amnesty International) et marqué par l’assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, critique du régime.

Le fonds souverain aide le royaume à redorer son image en jouant la carte du « soft-power ». Après la Coupe du Monde de football de 2022 au Qatar, l’Arabie Saoudite veut sa part du ballon rond. Déjà propriétaire du club anglais de Newcastle (80% des parts), le fonds souverain est un allié capital. Il a annoncé, début août, la création de la société « SRJ Sports Investments » pour organiser de grands rendez-vous sportifs et événements mondiaux. L’Arabie Saoudite espère ainsi organiser la Coupe du Monde en 2030 ou en 2034. Pour le championnat local, les clubs du pays ont réussi à faire signer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou N’Golo Kanté. Le fonds souverain n’a pas manqué l’occasion, en juin dernier, de prendre le contrôle des quatre grands clubs du pays accueillant ces stars.

