La Cassa Depositi e Prestiti structure sa stratégie en actifs réels

Objectif 10 milliards. La Caisse des dépôts italienne a redéfini sa stratégie pour ce qui touche aux actifs réels. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a annoncé le 18 mai 2023 le lancement officiel de CDP Real Asset, qui regroupe ses activités en matière d’investissement en immobilier et en infrastructures. L’objectif de ce nouveau pôle dirigé par Giancarlo Scotti consiste à atteindre 5 milliards d’euros sous gestion d’ici trois ans pour permettre 10 milliards d’investissements dans les bâtiments et infrastructures de la péninsule.

La Cassa Depositi e Prestiti existe depuis 1850 et est détenue à 82,8% par le ministère italien de l’Economie et des Finances, à 15,9% par des établissements bancaires et à 1,3% en autodétention. Elle disposait au total de 25,7 milliards d’actifs nets sous gestion à la fin de 2022, soit 400 millions d’euros de plus qu’en 2021. Ses ressources sont collectées auprès des épargnants postaux et du marché.

Le pôle Real Asset bénéficie actuellement de plus de 3 milliards d’euros sous gestion à travers huit fonds et 90 actifs immobiliers détenus en direct. La stratégie actuelle du groupe s’aligne sur les priorités nationales : investir dans la jeunesse, lutter contre le changement climatique, accélérer les transitions énergétique et numérique, promouvoir l'égalité des sexes, ce qui se décline dans le pôle consacré au bâti.

«Notre travail a, comme dénominateur commun, d’une part l’attention au respect de normes élevées en termes d’ESG et d’autre part l’objectif de catalyser les ressources privées et communautaires pour maximiser l’impact de notre intervention», a expliqué le directeur général de CDP Real Asset, Giancarlo Scotti, lors de la présentation du nouveau pôle. CDP Real Asset va suivre quatre axes stratégiques d’intervention : le développement d’infrastructures sociales, la réhabilitation de bâtiments publics désaffectés, le soutien au secteur du tourisme et la croissance du marché italien des infrastructures.

Logement social et revitalisation urbaine

Les infrastructures sociales regroupent les logements sociaux, étudiants et senior. Deux fonds leur sont consacrés, le Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), créé en 2010 et qui intervient sous forme de fonds de fonds. Il a mobilisé deux milliards d’euros de ressources propres et a entraîné le même montant de financements tiers. Il a créé un portefeuille de 29 fonds gérés par neuf sociétés de gestion. Le second fonds, le Fondo Nazionale Abitare Sociale (FNAS), a été lancé avec une logique de partenariat public privé, notamment avec des établissements bancaires et le Fonds européen d’investissement. La démarche s’inscrit dans le cadre plus large d’un groupe de travail entre la CDP et la Banque européenne d’investissement. L’objectif d’investissement du FNAS est fixé à 1 milliard d’euros et il doit contribuer à la création d’environ 10.000 nouveaux lits pour étudiants dans les villes universitaires et le lancement de l’offre de solutions d’hébergement pour les personnes âgées autonomes.

La valorisation des anciennes propriétés publiques passera pour sa part par des programmes de régénération urbaine. Les projets de redéveloppement portent sur un total de plus d’un million de mètres carrés, répartis sur l’ensemble du territoire national, pour des investissements d’environ 1,5 milliard d’euros, avec des impacts importants attendus en termes d’activités et d’emplois connexes.

La ville de Bergame et CDP Real Asset vont redévelopper l’ ancienne Caserme Colleoni et Montelungo, notamment en y créant des logements étudiants. - (Bergame, CDP)

Tourisme

Le soutien au secteur touristique de CDP Real Asset passe par deux voies. D’une part, l’investisseur va redévelopper des structures d’hébergement qui nécessitent de lourds investissements en acquérant des biens, et de l’autre, accompagner des dirigeants en leur apportant les ressources financières nécessaires pour accompagner les programmes de croissance, dès l’acquisition de la propriété des actifs immobiliers. L’instrument pour poursuivre ces objectifs est le Fondo Nazionale del Turismo, dont la CDP est co-investisseur avec le Ministère du Tourisme, qui a un programme d’investissement de plus d’un milliard d’euros dans une quarantaine de structures, pour plus de 6.000 chambres.

Par ailleurs, CDP Real Asset, en tant qu'«entité d’exécution», achèvera le programme d’acquisition, de redéveloppement et de démarrage de la gestion hôtelière d’au moins 12 actifs d’ici 2025, en utilisant une enveloppe de 150 millions d’euros.

Infrastructures

L’investisseur s’est aussi vu confier la mission de faire croître le marché local des gérants de fonds utilisant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), essentiellement dans les énergies renouvelables. CDP Real Asset a récemment lancé le «FOF Infrastrutture», le premier fonds de fonds italien dans le secteur des infrastructures, avec un objectif de 500 millions d’euros, dont 300 ont déjà été souscrits lors du premier «closing». Le ticket moyen d’investissement sera compris entre 30 et 50 millions d’euros. Dans un secteur encore sous-développé en Italie, le fonds a été créé pour encourager la croissance des fonds actifs dans le secteur, en soutenant les gestionnaires d’actifs et les véhicules nouvellement créés, pour réduire l'écart avec les autres grandes économies, orienter les investissements vers le développement d’infrastructures durables et attirer les ressources des investisseurs institutionnels en faveur de projets ayant des impacts réels sur le territoire. De quoi susciter des vocations chez les gérants.

