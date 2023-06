Cardif, la Banque des Territoires et le FEI abondent un fonds de contrats à impact

BNP Paribas lance une initiative pour soutenir le déploiement des Contrats à Impact dans l’Union Européenne. Trois ans après avoir lancé le tout premier fonds de Contrats à Impact en France et dans l’Union Européenne, et à la suite des recommandations du Rapport Cazenave, BNP Paribas lance un second millésime, le BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union Européenne.

Trois investisseurs stratégiques se joignent à la création de ce fonds : la Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts, le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et BNP Paribas Cardif, la filiale d’assurance du groupe bancaire.

Le fonds, géré par BNP Paribas Asset Management, financera des projets à impact positif pour la société ou l’environnement qui favorisent l’innovation dans les politiques publiques tout en permettant à l’État de réaliser des économies. Dix projets structurés par BNP Paribas ont d’ores et déjà été choisis pour être financés par ce nouveau fonds.

Il déploiera une stratégie d’investissement pour accélérer des solutions répondant à des besoins sociaux et à des enjeux environnementaux, en particulier de transition juste. En France, il financera notamment des projets labellisés par les ministères du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, de l’Économie et des Finances et par l’ADEME, sur des thématiques clés telles que l’inclusion professionnelle des jeunes défavorisés, la réinsertion sociale d’anciens détenus ou de personnes en situation de handicap, l’économie circulaire ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.

