Xavier Pelton est nommé directeur de l’immobilier de placement d’AG2R La Mondiale

Xavier Pelton est nommé directeur de l’immobilier de placement du groupe AG2R La Mondiale. Il exercera ses fonctions sous la responsabilité de David Simon, membre du comité de direction groupe en charge des investissements, des finances et des risques. Il succède à Isabelle Clerc qui occupait ce poste depuis 2015.

A lire aussi:

Xavier Pelton, 49 ans, est titulaire d’un Master 2 de management immobilier de l’Essec Business School. Il débute sa carrière en 1999 en tant que consultant au sein du département commerce de DTZ France, conseil international en immobilier d’entreprise, puis de directeur Paris petites et moyennes surfaces du département Bureaux Paris en 2003. En 2006, il intègre Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI) en qualité de gérant d’actifs avant d’en d’être nommé directeur de l’Asset management. En 2010, il devient directeur adjoint Asset management et responsable du pôle bureaux d’Amundi Asset Management. Il rejoint la direction de l’immobilier de placement du groupe AG2R La Mondiale en 2014 pour prendre les fonctions de responsable du département Acquisition, Asset Management et Arbitrage.

AG2R La Mondiale détient un patrimoine de placement d’une centaine d’actifs immobiliers majoritairement constitué de bureaux situés à Paris et en Île-de-France. Plus de la moitié de son patrimoine de placement bénéficie d’une certification ou d’une labellisation environnementale.